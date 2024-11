"1998 - 40 is the new 20": ad Alba una notte per rivivere la magia del Lidèr

Un tuffo indietro nel tempo, fino agli anni in cui il Lidèr era il punto di riferimento di ogni venerdi per i giovani albesi: Sabato 30 Novembre, la serata "1998 - 40 is the new 20" riaccende le luci della memoria e fa rivivere l'epoca d'oro delle notti in discoteca. Un evento dedicato a chi, negli anni Novanta e nei primi Duemila, ha danzato al ritmo di una musica unica, originale e trascinante, che oggi torna a far battere il cuore di una generazione.

Protagonisti della serata, i DJ Mister Al e Bobo, amici di una vita che hanno segnato l'identità musicale del Lidèr e che, per una notte, rimetteranno mano ai giradischi per riproporre i brani e le atmosfere di quegli anni indimenticabili. La musica del Lidèr, autentica e mai banale, ha superato il passare del tempo mantenendo la sua forza: un mix perfetto di energia e divertimento che sfugge alle mode passeggere.

Non è solo una serata di revival musicale, ma un vero e proprio viaggio nella memoria collettiva di chi frequentava il Lidèr. Una generazione che oggi, con un sorriso nostalgico, si ritrova a condividere ricordi e passioni di un'epoca che sembrava lontana, ma che torna prepotentemente a risuonare grazie alla magia di questa serata.

La macchina del tempo è pronta a stazionare: basta un battito di cassa, un riff familiare o un'illuminazione stroboscopica per riportare tutti a quelle notti di giovinezza spensierata, fatte di balli sfrenati, sorrisi e amicizie nate sotto il tetto del Lidèr.

"1998 - 40 is the new 20" non è solo un evento, ma un'occasione per celebrare lo spirito di una generazione che ha saputo vivere intensamente ogni momento. Un invito a lasciarsi trasportare dalla musica e dalla memoria, ricordando che, dopotutto, gli anni passano ma l'entusiasmo di quei tempi rimane intatto.

Per una notte, il passato diventa presente e il Lidèr torna a essere il centro di una festa che unisce, diverte e, soprattutto, emoziona.