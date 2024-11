A Racconigi la passeggiata con pranzo solidale in favore di un centro sociale del Burkina Faso

Sarà quella di domenica 1 dicembre una giornata dedicata alla solidarietà che vedrà uniti gli amici dei Fratelli della Sacra Famiglia, con quelli della Compagnia del Buon Cammino.

Il ritrovo è previsto alle 9,30 in piazza C.A Dalla Chiesa a Racconigi, per poi proseguire nei giardini della Reggia per l'escursione di circa 7Km.

Alle 12,30 nei locali della Cascina Beretti un gruppo di volontari preparerà il pranzo, a cui si potrà partecipare con minimo 15 euro, ma chi più darà più aiuterà il centro sociale che i Fratelli della Sacra Famiglia gestiscono in Burkina Faso e a cui tutto il ricavato verrà devoluto.

Le prenotazioni potranno essere fatte, non oltre venerdì 29, telefonando al 3480926016.