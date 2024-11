Vite a colori: i vent’anni di attività dell’associazione Sportabili in mostra alla biblioteca civica di Alba

La Biblioteca civica “G. Ferrero”, da mercoledì 27 novembre a sabato 14 dicembre, ospita la mostra fotografica “Vite a colori” che celebra i vent’anni di attività di Sportabili, un’associazione sportiva dilettantistica che promuove lo sport inclusivo per persone con disabilità. L’obiettivo primario dell’associazione è garantire a tutti l’occasione di vivere, attraverso lo sport, momenti di condivisione, di agonismo o di puro divertimento, stimolando le persone con disabilità a provare nuove emozioni, creare amicizie vere, imparare a essere autonomi e partecipi della vita sociale, dimostrando agli altri e a se stessi che: “Si può fare tutto!”.

Le fotografie in mostra raccontano il mondo dello sport paralimpico mostrando quanto abbia in comune con quello dei normodotati perché, come scrivono gli operatori di Sportabili: “Non importa chi pratica sport, lo sport ha un colore solo, per tutti!”

La mostra “Vite a colori” sarà visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca (dal martedì al venerdì: 9-12.30 e 14-18; sabato: 9-12.30; chiuso lunedì e festivi).

L’ingresso è libero.