Volley A1F. Gatte alla ricerca di riscatto, domani a Cuneo arriva la Uyba Busto Arsizio

Dopo essere tornate da Perugia a mani vuote, le Gatte allenate da Lorenzo Pintus sono pronte a scendere in campo tra le mura amiche al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta. Le avversarie questa volta sono le ragazze della Eurotek Uyba Busto Artistizio, allenate da Enrico Barbolini, tra le quali c'è anche la palleggiatrice Francesca Scola, che ha militato tra le fila cuneesi la scorsa stagione.

Le Bustocche al momento occupano la settima posizione in classifica e arrivano dalla decisa vittoria per 3-0 contro Novara. Una prestazione convincente che non rappresenta un caso isolato, dato che le Farfalle, dopo un inizio di campionato in sordina, hanno poi superato per 3-1 la Savino Del Bene Scandicci per 3-0 Chieri e hanno portato al tie break il Vero Volley Milano.

Sarà quindi una partita tutt'altro che semplice, in cui le Gatte dovranno risfoderare la bella prestazione messa in campo contro Roma per riuscire ad aggiudicarsi punti preziosi per la classifica e per l'umore.

Per le cuneesi questa partita assume un significato ancora più grande ,considerando il recente Ko contro la formazione umbra. "Certamente c'è rammarico dopo la partita di Perugia, ci aspettavamo di più da parte nostra ed abbiamo analizzato cosa non ha funzionato. Per noi era una sfida importante e avremmo dovuto fare di più", ha commentato Ana Bjelica. "Ora c'è Busto. Sono una squadra in grande forma ed hanno vinto diverse partite difficili. Penso che sia una grande squadra, ma penso che sia una buona opportunità per mostrare che possiamo competere con tutti. La cosa più importante sarà prepararsi al meglio e dare il massimo".

Anche coach Pintus ha sottolineato quanto Busto possa essere insidiosa come avversaria: "Ha un'ottima ricezione che le permette una distribuzione importante sui centrali. Questo può complicare le scelte del muro-difesa, quindi proveremo a fare un passo in più in battuta". L'obiettivo però questa volta non sarà solo tecnico: "Soprattutto cercheremo di ritrovare quella sicurezza che abbiamo perso a fine primo set a Perugia".

Appuntamento dunque per questo match fondamentale a domani: inizio alle ore 17:00. Per chi non riuscisse a recarsi al Palazzetto per sostenere le Gatte, ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta su VBTV.