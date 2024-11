Comitato alberi di Saluzzo, esaurite a tempi record le matite con i semi di pino

Ieri mattina, sabato 23 novembre, sono andate a ruba le matite con i semi di pino che il Comitato alberi di Saluzzo regalava nel bel mezzo del mercato Saluzzese in Piazza Risorgimento, sotto un gazebo allestito davanti all’ex mercerie Monge. Più di 250 bambini hanno affollato il gazebo per ritirare la matita contenente i semi di pino da seminare con relativi vasetti, omaggio del Comitato Alberi di Saluzzo.





Alcuni membri del direttivo, Franco, Ivana, Mauro, Elisabetta Si prodigavano nello spiegare ai bambini come effettuare la semina, promettendo loro che chi avesse inviato le fotografie della avvenuta crescita dei piccoli pini, queste sarebbero poi state pubblicate sui vari giornali locali con i nomi di ciascuno! Questa la mail del Comitato sulla quale effettuare gli invii: alberidisaluzzo@gmail.com

L’accoglienza alla prima iniziativa popolare del Comitato è stata a dir poco strepitosa; il Comitato saluzzese è nato spontaneamente sotto la spinta di contrastare i tagli degli alberi in Saluzzo, fatti eseguire dall’ex sindaco Calderoni, nel procedimento di riqualificazioni legate al PNRR, si prefigge di insegnare alle generazioni future l’amore per il verde pubblico, e la difesa degli alberi generatori indefessi di salubrità per ciascuno di noi!

Fra i convenuti al gazebo, si faceva ammirare il presidente del Comitato definito uomo sandwich dell’anno, con sul petto accattivanti disegni eseguiti da Ausilia, inneggianti alla difesa del verde!