Cuneo, guardia giurata al pronto soccorso aggredita e ferita. In prognosi fino al 2 dicembre

In prognosi fino al 2 dicembre. E' questo l'epilogo dell'ultima violenta aggressione a una guardia giurata della Telecontrol in servizio venerdì pomeriggio 22 novembre all'ingresso del Pronto Soccorso dell'ospedale di Cuneo.



Il nuovo episodio dopo le 16.30, quando il vigilante si è trovato costretto ad intervenire in supporto del collega, dei medici e degli infermieri che si stavano occupando di un paziente. Dopo il suo accesso all'area di emergenza l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha dato in escandescenze.



Con sé aveva uno zaino che ha prima lanciato verso la guardia e poi aggredendolo colpendolo in viso con un pugno. Il vigilante nonostante abbia accusato il colpo è riuscito a bloccare l'altro uomo, finendo a terra sotto di lui.



Nella caduta rovinosa, però, ha avuto la peggio battendo la testa ferendosi. Dopo l'esame della Tac fortunatamente sono stati scongiurati compromissioni o trauma cranici più gravi, la prognosi assegnata sarà fino al 2 dicembre.



La vittima dell'aggressione è un addetto alla sicurezza di lunga esperienza sul campo, almeno 15 anni, anche presso lo stesso pronto soccorso, dove dai racconti riportati sarebbero di ordinaria amministrazione aggressioni verbali e vessazioni da parte di utenti, ma non sempre culminano in ferimenti gravi.



L'episodio si è concluso con l'arresto dell'aggressore da parte degli agenti di Polizia.