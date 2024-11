Volley A1F. Troppa Busto per Cuneo: Uyba passa 0-3, ancora nessun punto per le Gatte

La nona giornata della Serie A1 Tigotà vede le Gatte della Honda Olivero Cuneo affrontare tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta le ragazze della Eurotek Uyba Busto Arstizio. Partner del match in occasione del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, sono state le Associazioni che fanno parte della Rete Antiviolenza Cuneo.

Una partita sicuramente non semplice, contro una squadra che arriva dal successo per 3-0 contro una corrazzata del calibro di Novara. A parte un primo set molto equilibrato le Gatte hanno però faticato a trovare il ritmo gara e nel secondo e terzo set Busto ha imposto agevolmente il proprio gioco.

Inizio di partita totalmente equilibrato, con le formazioni in parità fino a 16, quando Cuneo allunga a + 3, portandosi 19-16. Le Gatte riescono a mantenere il vantaggio fino al 21-18, poi Busto ingrana la marcia giusta e colma il gap portandosi avanti 22-21. Si gioca punto a punto, ma sono le ospiti a chiudere 23-25.

Copione simile nel secondo parziale. Inizio in parità, poi Busto allunga 9-6. Sul 12 pari va al servizio Lualdi e Busto scappa avanti, portandosi fino 12-19. Le Gatte riescono a rosicchiare qualche punto e si portano fino a -5, 17-22, ma il vantaggio acquisito consente alle Bustocche di chiudere in scioltezza 18-25.

Terzo set fotocopia del secondo, Busto allunga fin da subito portandosi avanti e le Gatte non riescono a recuperare, terminando il set con 14 punti all'attivo e consegnando l'intera posta in palio alle Bustocche. Premiata come MVP dell'incontro Rebecca Piva, che ha chiuso il match con 11 punti.

Nessun punto quindi per le Gatte, che chiudono anche la nona giornata senza riuscire a smuovere la classifica. Per questo la prossima partita sarà fondamentale. L'avversaria della decima giornata sarà infatti la Talmassons, per una partita che sarà fondamentale per i punti e per l'umore.

A fine gara arriva il commento della dirigenza biancorossa: "La società sta facendo tutte le riflessioni necessarie per poter fare in modo che l'ambiente ritrovi l'alchimia giusta, che era quella con cui avevamo giocato le prime gare, e che da Perugia a oggi non si vede, per prepararsi ad andare a Talmassons nel modo più solido, più concreto, più coerente, con lo sforzo di tutti, atleti, allenatori, staff, persone che ruotano attorno alla squadra, pubblico di Cuneo e provincia che merita di vedere uno spettacolo diverso rispetto a quello visto nelle ultime partite".

Prossimo e fondamentale appuntamento quindi domenica 30 ottobre in trasferta contro Cda Volley Talmassons. Inizio alle ore 17:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Cuneo: in regia capitan Noemi Signorile opposta a Bjelica, in banda Lazic e Kapralova, al centro Cecconello e Polder. Panetoni libero.

Sestetto Busto: Boldini al palleggio in diagonale con Obossa, centrali Lualdi e Sartori, Piva e Kunzler in banda, Pelloni libero.

Primo set

Cuneo tenta l'allungo fin da subito portandosi sul 3-0, ma prontamente Busto recupera e si procede in parità, nessuna formazione riesce a distaccare l'altra. Le squadre impattano sul 16 pari e le Gatte si aggiudicano un'importante fase break, portandosi 18-16 e Barbolini chiama il primo time out. Diagonale stretta di Piva out e le Cuneesi sono a +3, 19-16. Le Gatte mantengono il vantaggio e si portano 20-17 prima e 21-18 poi. L'errore in battuta di Bjelica e l'ace di Piva riportano Busto a -1, 21-20 e coach Pintus ferma il gioco. Fast di Polder out e attacco vincente di Frosini, 22-21, ma l'errore di Piva al servizio permette alle Cuneesi di colmare il gap. Parallela vincente di Kapralova 23-22 e Barbolini spende il secondo time out. L'attacco di Kunzler e il muro su Kapralova portano le ospiti al set point, 23-24 e anche Pintus chiama il secondo time out. Pallonetto vincente di Kunzler e le ospiti chiudono 25-23. Top scorer per Cuneo Kapralova (6 punti, 50% in attacco), per Busto Piva (6 punti, 45% in attacco).

Secondo set

Prime azioni equilibrate, poi allungo di Busto 3-6 e coach Pintus ferma il gioco. Le avversarie mantengono però il vantaggio acquisito portandosi 4-7 prima e 5-8 poi. Pipe vincente di Lazic e Cuneo si porta a -2, ma il primo tempo di Lualdi riporta Busto a +3, 6-9. Errore di Busto e ace di Kapralova, 8-9. Muro vincente di Lazic su Obossa e per la prima nel set e si torna in parità. Sul 12 pari, con Lualdi al servizio, strappo in avanti delle Bustocche, che vanno sul 15-12. Muro su Kapralova, 12-16 e Pintus chiama il secondo time out. Ancora un muro vincente di Busto e il mani out di Obossa, 12-18. Errore di Kapralova, che viene rilevata da Bakodimou. La pipe vincente di Bjelica sblocca Cuneo 13-19. Sul 13-21 entra Martinez per Lazic. Attacco vincente di Bakodimou ed errore di Obossa, 15-22. Punto di Bjelica e attacco sull'astina di Obossa, ora è Busto a fermare il gioco sul 17-22. Le Bustocche allungano ancora 17-24, Mani out di Martinez, 18-24, ma è ancora Busto a chiudere 25-18 con un primo tempo di Van Avermaet, best scorer con 6 punti e il 100% in attacco.

Terzo set

Terzo parziale con copione simile al secondo: allungo di Busto 2-6 e coach Pintus chiama time out. A segno Polder con la fast, 3-6 e inizia il recupero delle Gatte, 6-7 prima e 7-8 poi, fino a riportarsi in parità con l'attacco vincente di Bjelica, 9-9. Mani out di Lazic, Gatte avanti 10-9. Busto recupera e si torna in parità. Attacco vincente di Frosini e l'ace di Obossa portano le ospiti avanti 11-13. Muro su Bjelica e Pintus ferma il gioco. Ancora ace Obossa, 11-15 e Bakodimou entra per sostituire Lazic in ricezione, ma Obossa va ancora a segno. Errore in battuta di Obossa, 12-16. L'attacco out di Bjelica e il muro su Kapralova portano Busto sul 13-19. Le Bustocche allungano ancora 14-21. Due muri vincenti e Busto è a 23. Attacco out di Bjelica e le Bustocche si aggiudicano set e partit