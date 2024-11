A Niella Tanaro e a Carrù doppio appuntamento teatrale della compagnia “Canzon&Teatro”

Domenica 1° dicembre alle ore 17 alla Sala polivalente di Niella Tanaro e l’8 dicembre sempre alle ore 17 al Teatro Vacchetti di Carrù Ada Prucca, Corrado Leone, Attilio Ferrua, Giuliano Scarso e Mario Manfredi della compagnia “Canzon&teatro”, proporranno al loro pubblico lo spettacolo: "Riassaporando”. Un viaggio a ritroso nel tempo alla ricerca e riproposta di passate opere canore, musicali, letterarie. Un riassunto di storia fatto di drammi, tragedie, bellezza. Saranno evocati grandi capolavori letterari legati a un tempo remoto, opere e avvenimenti più recenti e canzoni sanremesi.

Saranno ricordati attraverso canzoni e recitazioni significativi momenti della nostra vita fatti di storie grandi e piccole.

Un’occasione per rivivere con un po’ di nostalgia emozioni, suggestioni, sensazioni di un tempo, e anche per fermarsi un attimo a pensare. Uno spettacolo appunto da assaporare con gli occhi ma ancor più da sentire interiormente come è nello spirito di un teatro fatto anche di canzoni.