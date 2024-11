Carnage, “Il dio del massacro”, in scena a Mondovì con la Compagnia Teatro Marenco

“Io credo nel dio del massacro, il solo che governa fin dalla notte dei tempi”, afferma Alain, uno dei quattro protagonisti della feroce commedia scritta da Yasmina Reza.

Ed è quasi un incantamento crudele che pare incombere sulle due coppie che si danno appuntamento per comporre con civiltà il brutale litigio, finito a bastonate, fra i due figli undicenni. Fra convenevoli, ciniche telefonate e dichiarazioni di cittadinanza planetaria, in breve finiscono per essere gettate le maschere che ognuno indossa, più o meno consapevolmente, in un vortice di umorismo grottesco, uno specchio deformante in cui lo spettatore non può fare a meno di riconoscere, con sgomento, anche qualche tratto della propria vita quotidiana.

Pubblicato nel 2007 e rappresentato nei maggiori teatri internazionali fino a diventare un film di successo diretto da Roman Polanski, “Le dieu du carnage” (Il dio del massacro) mantiene oggi tutta la carica brillante e corrosiva che ha spinto la Compagnia del Teatro Marenco a cimentarsi nella sua rappresentazione.

Dopo il successo del debutto a Ceva, “Il dio del massacro” diretto da Aldo Viora sarà in scena a Mondovì, al teatro Baretti, venerdì 29 novembre alle ore 21. Gli interpreti sono Maria Amato, Olga Bertolino, Diego Tampalini e Francesco Volume; direttore di scena Marco Bertoglio, grafico Nicolò Bertoglio, collaboratori Marta Del Malandrino, Luca Pione, Manuel Alciati.

I biglietti sono in vendita presso l’agenzia Assicuraci, in via Manessero 3 a Mondovì (tel. 017442383) o al botteghino del teatro la sera dello spettacolo. Si ringrazia Estro Acconciature per gli arredi.