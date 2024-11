Cuneo non ce l'ha fatta: il capoluogo non sarà Capitale italiana della Libro 2025

Cuneo non ce l'ha fatta: non sarà Capitale italiana della Cultura 2025

Cuneo è un libro aperto" era il titolo del dossier che il Comune di Cuneo aveva presentato lunedì 8 luglio al MiC - Ministero della Cultura per concorrere al titolo di “Capitale Italiana del Libro 2025”.

Il risultato, giunto nella giornata di oggi, lunedì 25 novembre, è stato una doccia fredda per tutti: il capoluogo della Granda non ce l'ha fatta a convincere i giurati circa la bontà del progetto e deve abbandonare le ambizioni di diventare il prossimo anno la capitale italiana del libro.

Le sei città rimaste in gara sono Grottaferrata (RM); Ischia (NA); Macchiagodena (IS); Mistretta (ME); Sorrento (NA); Subiaco (RM).