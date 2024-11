“Il Mercato della Terra”: a Dronero il racconto di un’iniziativa che guarda al futuro ed ai giovani

È stata una mattinata davvero importante quella di sabato 23 novembre per gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Dronero. Sono stati infatti tra i protagonisti del “Mercato della Terra” nel cortile del Convitto San Giuseppe in via Roma: un'iniziativa significativa, nata grazie al lavoro della Condotta Slow Food di Cuneo.



I Mercati della Terra costituiscono una rete internazionale ispirata ai principi di Slow Food: qualità, sostenibilità e giustizia. Rilevanza così ai piccoli produttori e artigiani del cibo, che garantiscono personalmente la qualità dei loro prodotti, raccontandone la storia e i metodi di produzione.



“Questo evento ha rappresentato un'opportunità per le scuole dell'Istituto Comprensivo che aderiscono al progetto Orti in Condotta - raccontano le insegnanti - offrendo loro uno spazio per allestire un banchetto e vendere i frutti del lavoro svolto durante l’anno scolastico. Vendendo i loro prodotti, i bambini imparano il valore del lavoro agricolo, il rispetto per il cibo e la sostenibilità, sviluppando un senso di responsabilità e appartenenza alla comunità. Un progetto che è un esempio di come l'incontro tra scuola, comunità e territorio possa contribuire a promuovere una società più consapevole e sostenibile.”



L’impegno degli organizzatori, insegnanti e genitori, nonché la capacità della dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola, hanno contribuito alla realizzazione di questa importante giornata. E poi loro, i giovani: “Un grazie speciale a Caterina, Lara, Edoardo, Nicolò, Pietro, Alice e Davide che, con la loro simpatia e la loro allegria si sono dimostrati ottimi commercianti e hanno favorito il successo del mercatino della scuola.”