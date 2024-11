"Senza il sorriso delle donne il mondo sarebbe eternamente buio": due panchine rosse in frazione Macellai a Pocapaglia

L'arte e l'educazione civica sono di nuovo i protagonisti per le scuole di Macellai. Il 25 novembre in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, i bambini delle scuole dell’Infanzia e Primaria di Macellai, insieme agli artisti Francesca Semeraro e Franco Gotta, hanno pitturato di rosso le panchine che si trovano in Piazza Don Almondo. Pace e rispetto sono i temi che vengono trattati costantemente nel corso dell'anno e l’occasione di poter collaborare in un progetto comune che ha visto coinvolti bambini, insegnanti, artisti e volontari ha reso concreti questi valori.

Le parole dell'aforisma di Fabrizio Caramagna “Senza il sorriso delle donne il mondo sarebbe eternamente buio”, riportate sulle panchine, hanno materializzato in modo poetico il messaggio che i bambini volevano condividere con l’intera comunità.

Nei giorni precedenti i ragazzi hanno riflettuto sull’importanza del rispetto e della pace e hanno riportato i loro pensieri su origami a forma di cuore.

Il 25 novembre, alla presenza del nuovo dirigente scolastico, del sindaco insieme all’amministrazione comunale, i volontari, gli alpini e ovviamente ai bambini dei due plessi è stato realizzato il taglio del nastro per inaugurare ufficialmente le due panchine.

Indispensabili sono i ringraziamenti all’amministrazione comunale e scolastica per le autorizzazioni, al volontario Mario Gigliotti che ha preparato la panchina per essere verniciata, alle ditte Sivar e Serigraphis.

