Cibo e sostenibilità per Erasmus al Vallauri di Fossano

“Una settimana fantastica, un’esperienza unica! Ho imparato molto, ho legato con studenti stranieri, ho conosciuto nuove culture e ne ho apprezzato le differenze”.

Questi sono alcuni dei feedback che i ventisei studenti del Vallauri hanno espresso ai loro docenti dopo la settimana di accoglienza Erasmus, dal 17 al 23 novembre 2024.

All’interno del percorso del quarto anno di progettualità Erasmus sul tema della sostenibilità, l’IIS Vallauri di Fossano ha ospitato venticinque ragazzi e quattro docenti dell’istituto Hunfalvy di Budapest, Ungheria e del Parler-Gymnasium di Schwäbisch Gmünd, Germania. Lo staff di docenti e personale scolastico del Vallauri che si occupa della gestione degli Erasmus, ha curato ogni dettaglio per rendere piacevole ed istruttiva la settimana di lavori. Tema dominante è stato il rapporto tra cibo e sostenibilità e gli studenti hanno vivacemente collaborato tra loro nell’azione di riflessione e costruzione di proposte sostenibili. Centrali sono stati gli interventi e le testimonianze di persone esperte e concretamente impegnate nella diffusione di pratiche alimentari sostenibili. Francesco Anastasi dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ha condiviso la sua conoscenza professionale facendo riflettere i ragazzi sulla filiera di produzione di cacao e caffè, Arianna Lamberti e Stefano Gallo di Andirivieni Cohousing Agricolo di Busca hanno testimoniato come si possano condividere pratiche sostenibili unendo l’agricoltura, la socialità e la convialità.

Italo Rizzi in rappresentanza di LVIA Cuneo, ha aiutato gli studenti ad aprirsi all’orizzonte extraeuropeo nel considerare le dinamiche legate al cibo sia da un punto di vista di sostenibilità ambientale che sociale, ed infine Paolo Lopatriello di Famù ha condiviso la propria esperienza imprenditoriale di distribuzione di prodotti caseari locali della cooperativa sociale “I tesori della Terra”. In aggiunta all’approfondimento sul tema del cibo nell’ottica della sostenibilità, gli oltre cinquanta ragazzi con i loro docenti hanno esplorato il territorio attraverso alcune uscite in natura e nei centri urbani ed hanno condiviso momenti di convivialità e di festa, coinvolgendo anche le famiglie degli studenti italiani. Insomma, davvero una settimana fantastica, ricca di emozioni e condivisioni e valida impalcatura per la costruzione di amicizie internazionali. Un doverso ringraziamento, oltre a tutti gli esperti coinvolti nella settimana, all’Unione Europea per il supporto finanziario che ha reso possibile questa accoglienza e che sosterrà il viaggio degli studenti del Vallauri in Germania e Ungheria la prossima primavera.