"Giornate Viola", da Diano d'Alba a Camagna Monferrato passando per Novello per raccontare la non violenza

Continuano gli eventi del programma delle “Giornate Viola”, la rassegna dedicata alla sensibilizzazione sui temi del rispetto e dell'antiviolenza promossa da Associ&rete in collaborazione con numerosi enti del territorio.

Mercoledì 27 novembre si parte alle 9.00 da Diano d’Alba con: “Sotto l'armatura: Cavaliere perfetto... a chi?”, incontro con i bimbi della scuola primaria, organizzato dalla Biblioteca Civica di Diano d’Alba.

Alle 18.30 a Novello: “Scrivi per riflettere”, workshop di grafica in compagnia di Cinzia Cogno.

Chiude la giornata Camagna Monferrato alle 21.00, con l'incontro nella Biblioteca civica di Via Giacomo Matteotti, per la presentazione del libro "Libertà in vendita" di Valentina Pazé, alla presenza dell'autrice. Modera l'incontro l'operatrice antiviolenza e formatrice Ilaria Baldini.