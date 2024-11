LMR NEXT, la prima edizione della Borsa del Turismo di Langhe Monferrato Roero

Dal 28 novembre al 1° dicembre le colline di Langhe Monferrato Roero ospitano LMR NEXT, la prima edizione della Borsa del Turismo focalizzata sulla promozione della destinazione. Un’occasione unica, fortemente voluta dall’Ente Turismo, per incrociare offerta e domanda turistica in Langhe Monferrato Roero attraverso un fitto programma di eventi, tra cui incontri B2B, tour di familiarizzazione sul territorio e momenti dedicati alla costruzione di reti e relazioni.

Saranno presenti 15 tour operator internazionali selezionati: 10 specializzati in turismo family provenienti da Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Francia, Spagna, Germania, Svizzera e 5 tour operator nordamericani focalizzati sul prodotto lusso.

Durante la loro permanenza, gli ospiti stranieri parteciperanno a tre distinti tour tematici, dedicati alla conoscenza dell’offerta turistica dei segmenti family e lusso di Langhe Monferrato Roero. Nei programmi, rispettivamente: visite a strutture ricettive specializzate e al Magico Paese di Natale, corsi di cucina; Tartufo Bianco d’Alba, castelli e sopralluoghi a relais e boutique hotel del territorio.

Venerdì 29 novembre è la giornata degli appuntamenti B2B tra i 15 tour operator esteri e i 21 operatori turistici provenienti non solo da Langhe Monferrato Roero, ma anche dal resto del Piemonte: infatti, l’invito alla giornata è stato esteso anche alle altre ATL per allargare la proposta turistica a tutta la Regione. L’agenda della giornata prevede in totale 210 appuntamenti tra domanda e offerta turistica. A conclusione della Borsa, sabato 30 novembre, la cena di gala per un ulteriore momento dedicato alla creazione di reti e relazioni tra i partecipanti e le istituzioni regionali.

LMR NEXT è un’iniziativa promossa dall’Ente Turismo LMR, con il contributo di Regione Piemonte, per consolidare la posizione di Langhe Monferrato Roero come destinazione turistica di riferimento a livello internazionale.

Bruno Bertero, direttore Ente Turismo Langhe Monferrato Roero: “Chiudiamo il 2024 con un grande evento, con cadenza biennale, che prosegue il lavoro iniziato con la creazione e lo sviluppo dei club di prodotto. La Borsa del Turismo crea le condizioni ottimali per incrociare una domanda selezionata - costituita da tour operator esteri di altissimo profilo - e un’offerta turistica qualificata e d’eccellenza, come quella di Langhe Monferrato Roero”.