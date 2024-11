Saluzzo, aperte le iscrizioni per la 22ª edizione del Fitwalking del Cuore

Si sono aperte questa settimana le iscrizioni alla ventiduesima edizione del Fitwaking del Cuore in programma a Saluzzo domenica 19 gennaio 2025.

Il costo del pettorale è rimasto invariato ed è di 5 Euro, interamente devoluti in beneficienza a sostegno dei progetti presentati dalle associazioni e dai gruppi che prendono parte alla raccolta iscrizioni e in parte ad uno o più progetti scelti dall’organizzazione sempre in ottica solidale e territoriale. C’è tempo sino a lunedì 2 dicembre per inviare la scheda d’iscrizione.

Il meccanismo di erogazione dei contributi è inclusivo e premiante, ricevono infatti il contributo, in proporzione al numero di iscritti, tutte le associazioni/gruppi che vendono almeno 100 pettorali.

A breve a Saluzzo ed in tutti i comuni del territorio inizieranno ad attivarsi i punti iscrizione delle realtà partecipanti, disponibili ed in costante aggiornamento sul sito dell’organizzazione www.scuolacamminosaluzzo.it, dove è inoltre presente l’elenco delle associazioni aderenti e la descrizione di come verrà destinato il contributo.