Un laboratorio di liuteria per gli studenti del Denina Pellico Rivoira di Saluzzo

Si è concluso da pochi giorni il laboratorio di liuteria che ha coinvolto gli studenti della classe V T “Made in Italy”e alcuni studenti della classe IV N “Servizi commerciali” del “Denina Pellico Rivoira”. Il Laboratorio, compreso nella progettazione PNRR “Scuola di tutti”, è stato curato dal Maestro liutaio Giacomo Mensio, con la collaborazione dei docenti Francesco Vona e Valentino Foti.

I ragazzi, durante i quattro appuntamenti, per un totale di 14 ore complessive, hanno potuto cimentarsi nell’arte antichissima della liuteria e realizzare i loro strumenti, guidati dall’esperienza del Maestro Mensio, che ha cercato di trasmettere loro i segreti del mestiere. E’ stata un’esperienza interessante e formativa, che ha coinvolto gli studenti in modo attivo, stimolando le loro attitudini pratiche e cercando di appassionarli ad un’attività tradizionale che, chissà, potrebbe diventare per loro una futura possibilità professionale.