Il Questore di Cuneo consegna medaglie e attestati al personale della Polizia di Stato

Il Questore di Cuneo dr. Carmine Rocco GRASSI stamattina ha incontrato il personale della Polizia di Stato meritevole della Medaglia al Merito di Servizio, della Croce per Anzianità di Servizio e della LODE, concessi dal Capo della Polizia – Direttore Generale della P. S. Vittorio PISANI, al seguente personale:

Medaglia d’oro al merito di servizio al Commissario Capo, in quiescenza, Francesco MANIGRASSO;

Croce d’oro per anzianità di servizio, al Commissario Capo Giuseppina Mascia BARBERO;

Croce d’oro per anzianità di servizio al Commissario Capo Ivo EINAUDI;

Croce d’argento per anzianità di servizio e attestato di LODE a 27 operatori della Questura di Cuneo e delle Specialità della Polizia di Stato operanti in Provincia, che si sono distinti in operazioni di Polizia Giudiziaria portate brillantemente a termine, nonché in interventi di Soccorso Pubblico, tempestivamente realizzati.

Nell’occasione il Questore ha ringraziato tutto il personale per l’impegno profuso nelle attività di servizio ed espresso senso di gratitudine, anche a nome del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ai diciotto appartenenti della Polizia di Stato in quiescenza, per il servizio svolto nell’intera carriera, in aderenza ai valori di vicinanza della Polizia di Stato alla gente.