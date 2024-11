Savigliano ha presentato il suo nuovo "Incantevole Natale"

Ancora una volta, come da sei anni a questa parte, il Natale a Savigliano sarà... incantevole. Torna anche per le Festività 2024 “Incantevole Natale”, ricco calendario di appuntamenti natalizi per grandi e piccoli messo in piedi dal Comune di Savigliano e dalla Fondazione Ente Manifestazioni, in collaborazione con l'Ascom saviglianese.

Presentato a palazzo Taffini, il cartellone prenderà il via il 30 novembre, quando in città verranno accese le luminarie natalizie. Il primo appuntamento, in ordine di tempo, sarà proprio sabato 30 – in piazza del Popolo, dalle 15 alle 17 – con la mongolfiera di Natale & musica con Trs Radio.

Il 7 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00 nel centro storico, ci saranno animazioni itineranti a cura dell’Associazione “Kadalù”, mentre l'8 dicembre la città sarà animata dalle bancarelle del mercatino dell'antiquariato.

Anche quest'anno il clou di “Incantevole Natale” sarà nel weekend del 14 e 15 dicembre, sotto l'Ala Polifunzionale L. Morello di piazza del Popolo. Ad accogliere i più piccoli vi saranno tante aree allestite a tema: “La casa di Babbo Natale”, in cui incontrare Babbo in persona, il “Mercatino natalizio” con oggetti di artigianato locale, decorazioni e prodotti gastronomici, il “Laboratorio degli Elfi”, per coinvolgere i bambini in attività creative e ludiche, in esterno il Ludobus accoglierà coloro che avranno voglia di giocare.

Parallelamente, sarà particolarmente ricca anche la girandola di iniziative organizzate dalle realtà e dalle associazioni che compongono il mondo culturale saviglianese. I primi appuntamenti, in ordine di tempo, saranno domenica 1° dicembre con i “Concerti della domenica – aperitivi in musica” a palazzo Taffini (ore 10.50) e martedì 3 dicembre, quando – alle 21, alla Crosà Neira – andrà in scena il Festival “Uto Ughi per i giovani”.

«Per la sesta volta – afferma il sindaco di Savigliano Antonello Portera – torna “Incantevole Natale”, programma che gli scorsi anni ha dimostrato di saper “accendere” Savigliano durante tutto l'arco delle Festività con piccoli e grandi eventi. L'elemento di forza, ancora una volta, è il lavoro di squadra: tante realtà diverse hanno unito le forze e dato il proprio contributo per comporre un ricco cartellone che, ne siamo certi, renderà viva ed attrattiva Savigliano anche per il Natale 2024».

«Si tratta di un programma variegato – spiega il presidente della Fondazione Ente Manifestazioni Andrea Coletti –. Questo è l'elemento che già negli scorsi anni ha permesso di incontrare il favore di un pubblico ampio, il più possibile. Ce n'è per i più grandi, ma soprattutto per le famiglie ed i bambini, a cui si rivolgono gli allestimenti ed i laboratori sotto l'Ala di piazza del Popolo».

«Ribadiamo spesso – conclude il direttore di Ascom Savigliano Giulio Giletta – quanto la vitalità di una città faccia bene al commercio. Specie di questi tempi, avere numerosi eventi disseminati tra dicembre e gennaio non potrà che richiamare persone a Savigliano, creare movimento e far bene ai negozi cittadini».

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito dell'Ente Manifestazioni e sui profili Facebook e Instagram della manifestazione.