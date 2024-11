Bene Vagienna, il sindaco torna sul caso bitumificio: “Monitoriamo il rispetto delle leggi urbanistico-sanitarie e restiamo aperti al confronto”

Il caso Bene Vagienna e la realizzazione del bitumificio continua a far discutere. Prima un gruppo di cittadini preoccupati e dopo il consigliere regionale Mauro Calderoni (PD) hanno espresso riserve e perplessità circa il progetto in corso sia per l'inquinamento ambientale che per il consumo del suolo.

Aspetti su cui il sindaco Claudio Ambrogio, contattato al telefono dalla nostra redazione, aveva già risposto rassicurando i residenti della frazione Buretto garantendo il rispetto di tutti i parametri necessari passati al vaglio delle istituzioni competenti per materia e sotto il diretto monitoraggio della stessa Amministrazione.



E oggi torna sulla vicenda per far chiarezza: “In merito all’impianto dell’industria Itinera, che è in fase di costruzione in Frazione Buretto di Bene Vagienna, è doveroso fare alcune precisazioni.

Considerando che il Sindaco di Bene Vagienna è la massima autorità sanitaria, si tiene a precisare che è compito del Sindaco e di tutta l’Amministrazione Comunale preoccuparsi di salvaguardare la salute dei cittadini e controllare che all’interno del Comune vengano rispettate tutte le leggi urbanistico-sanitarie di dovere”.



La nota del primo cittadino di Bene Vagienna prosegue ancora con alcuni punti a testimonianza dell'impegno profuso negli anni a tutela della salute dei cittadini sotto vari profili, fino al caso della discarica di Salmour di cui ricorda l'inquinamento. “E’ inoltre doveroso ricordare – si legge nella nota - che qualche anno fa, quando si paventava la riapertura della discarica di Salmour, chi impedì la riapertura di quella discarica, sulla base di dati oggettivi dimostrati, fu il Sindaco di Bene Vagienna Claudio Ambrogio”.



In conclusione rassicura: “Si vuole tranquillizzare la cittadinanza: il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Bene Vagienna sono attenti a tutte queste tematiche sanitarie e ambientali.

Parlando dell’impianto in questione, si è ritenuto doveroso, come Amministrazione Comunale, visitare un impianto analogo a quello che vorrebbero costruire nel Comune di Bene Vagienna: sono stati invitati gli abitanti del Buretto (alla visita hanno partecipato in due), che insieme al Sindaco e alcuni Assessori Comunali si sono recati a Quincinetto. Era presente anche esperto di consulenze ambientali, il quale su incarico del Sindaco redigerà una relazione sui dati oggettivi messi a disposizione della ditta Itinera.

Si deve infine ricordare che lo stabilimento, se entrerà in funzione, sarà aperto per circa 6 - 7 mesi all’anno e sarà utilizzato esclusivamente da mezzi provenienti dal casello autostradale, e quindi a servizio dell’Autostrada A6 TO-SV”.



Un caso che alimenta le acredini tra maggioranza e minoranza consiliare. Alla Lista “L'altra Bene” il sindaco rivolge l'invito “a fare considerazioni su dati oggettivi sia sul consumo del suolo consultando i dati dell’Ispra (si tenga presente che la Provincia di Cuneo è al di sotto della media nazionale), sia in merito al monitoraggio delle falde. In ogni caso – conclude nella nota -, l’Amministrazione Comunale rimane aperta al confronto su informazioni serie e avvallate da dati certi e non su fantasie.”