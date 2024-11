Bra, all’associazione Albedo si parla di automobili e velocità con storia di un record

Se siete appassionati di motori abbiamo l’evento che fa per voi. All’associazione Albedo di Bra si parla di automobili e velocità con storia di un record.

Ospite di martedì 3 dicembre nella sala di BrArte a Bra (via Vittorio Emanuele II, 148) sarà l’ingegnere Paolo Garella, Ceo e fondatore di Manifattura Automobili Torino, che parlerà dell’hypercar elettrica con l’accelerazione migliore al mondo, avendo raggiunto la velocità massima di 438,7 km/h.

Un concentrato di adrenalina che vi incollerà alla poltrona. Informazioni di servizio: per i soci entrata libera, per tutti gli altri ingresso con offerta a partire da 5 euro. Bandiera a scacchi alle ore 21 in punto.