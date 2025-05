Mondovì, riaperto il micronido di Sant'Anna

È stato riaperto ufficialmente oggi, lunedì 5 maggio, il micronido di Sant'Anna Avagnina, che era stato chiuso lo scorso aprile a seguito di un sopralluogo che aveva accertato la presenza di escrementi di topo all'interno della struttura.

Dopo le opportune verifiche e sanificazione il nido è stato riaperto e ha potuto riaccogliere i circa 24 bambini che usufruiscono del servizio. Per i prossimi mesi il servizio sarà affidato a una nuova gestione, fino alla fine delle attività prima della pausa di agosto.

"Sono molto orgogliosa del percorso che è stato fatto in così poco tempo - spiega l'assessore Francesca Botto -. Abbiamo proceduto con un affidamento diretto per maggio, giugno e luglio. Ora lavoreremo per un bando per una gestione pluriennale da settembre".