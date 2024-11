Cuneo, è mancato il professor Claudio Casasso: "Una vera colonna portante della storia del nostro liceo classico"

Tante generazioni di studenti cuneesi del liceo classico "S. Pellico" piangono la scomparsa di Claudio Casasso, ex professore di latino e greco più che stimato e conosciuto. Aveva 76 anni ed è deceduto improvvisamente nel pomeriggio di ieri.

Dalla figura massiccia e l'indole posata ma ironica, Casasso ha fatto parte del corpo docente del liceo classico per quarant'anni esatti avendo preso servizio "di ruolo" il 1° settembre 1984 e avendolo concluso il 1° settembre 2013. Oltre alla grande passione per la cultura classica, condivideva con molti cuneesi quella per il volley, il tennis, il ciclismo e la moto. Lascia la moglie Pia, i cognati Ezio, Aldo e Silvia e i nipoti Chiara, Matteo, Giulia, Davide, Paola, Gabriele e Margherita.

Tra i tanti che lo ricordano anche il dirigente dei licei classico e scientifico del capoluogo, Alessandro Parola: "Con Claudio se ne va una colonna portante della storia delle scuole superiori di Cuneo, che io stesso ricordo personalmente seppur non sia mai stato sulla mia classe. Un docente appassionatissimo, completamente dedito al mondo scolastico, e un vero cultore della civiltà classica: era massimo esperto di storia militare, per esempio, e in diverse occasioni veniva richiesto dal liceo ancor oggi. Così come, a tanti anni di distanza dalla pensione, non era raro vederlo ancora in biblioteca o in sala docenti, con i quali conservava un rapporto profondo e molto positivo".

"Una persona meravigliosa e un uomo di straordinaria cultura, che aveva lavorato con docenti che, prima di insegnare, erano stati suoi allievi. Lo ricordiamo tutti con affetto" ha commentato anche una sua ex studentessa.

L'ultimo saluto gli verrà concesso domani (29 novembre) alle 14.30 nella parrocchiale di Caraglio, con arrivo della salma dall’ospedale “S. Antonio”. Poi la cremazione al tempio di Magliano Alpi. Il rosario questa sera alle 18.45, sempre nella parrocchiale.