Il cebano Massimo Chiesa riconfermato alla presidenza dell'Associazione Nazionale Arbitri di Pallapugno

Si sono tenute negli scorsi giorni a Ceva le elezioni per il rinnovo dei componenti dell'ANAP (Associazione Nazionale Arbitri Pallapugno).

Per la carica di presidente è stato riconfermato per il terzo mandato Massimo Chiesa. Un importante riconoscimento per il direttore di gara cebano, arbitro nazionale dal 1993 e già consigliere di zona dal 2004 al 2009.

"Sono molto contento della riconferma - commenta il presidente Chiesa - segno di fiducia da parte di tutti i componenti dell'associazione, sono certo che continueremo a lavorare con impegno e passione".

Nel direttivo sono stati eletti Andrea Ferracin, Massimo Ardenti, Giulia Viada e Gabriella Meistro.