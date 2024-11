“Il complotto dei Babbi Natale” arriva a Belvedere Langhe

Sabato 7 dicembre, alle ore 15, presso la Biblioteca Civica di Belvedere Langhe, il duo torinese GhissBross, composto dai fratelli Sara e Simone Ghirlanda, presenterà la lettura scenica per bambini “Il complotto dei Babbi Natale”.

Lo spettacolo, pensato per i piccoli a partire dai 3 anni, promette di far divertire il pubblico con dialoghi ironici, costumi e scenografie stravaganti realizzati dagli stessi artisti. L’interazione sarà il cuore dell’evento, coinvolgendo i bambini in un’esperienza di gioco, fantasia e creatività.

A seguire, una piccola merenda concluderà il pomeriggio in un clima di festa e convivialità. L’evento è organizzato grazie al supporto del Sistema Bibliotecario Monregalese, che ha reso possibile la presenza di questi due talentuosi artisti.

L’ingresso è gratuito. Per informazioni è possibile contattare il Comune al numero 0173 743005.