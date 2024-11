L’Asl Cn2 d Alba e Bra propone uno screening gratuito per il virus dell’Epatite C

E’ iniziata la campagna dell’ASL CN2 per invitare le persone nate tra il 1969 e il 1989 a partecipare al programma di screening gratuito per la ricerca del Virus dell’Epatite C (HCV). Si tratta di un’attività di screening promossa insieme alla Regione Piemonte e al Ministero della Salute, con l’obiettivo di diagnosticare precocemente l’infezione da HCV.

Il Virus dell’Epatite C causa una malattia del fegato, l’epatite, che spesso può essere completamente asintomatica. In alcuni casi si può guarire spontaneamente, ma nella maggior parte dei casi (circa l’85%) il virus può persistere nel fegato e la malattia diventare cronica. Attualmente è possibile guarire dalla malattia, grazie alla disponibilità di terapie efficaci, ma è importante diagnosticare in tempo l’infezione da HCV. Al contrario, in assenza di adeguate terapie, le conseguenze possono essere gravi e portare allo sviluppo di complicanze come la cirrosi epatica e il cancro del fegato.

Il test di screening gratuito ricerca la presenza di anticorpi nel sangue, è rapido e indolore e consiste in un prelievo di sangue tramite pungidito. L’esito viene comunicato entro pochi minuti. Un esito negativo del test indica che il soggetto non ha un’infezione da HCV e non sono necessarie ulteriori valutazioni. Un esito positivo richiede l’esecuzione di un prelievo di sangue per la ricerca del virus dell’epatite C: in caso di presenza del virus nel sangue, è prevista una consulenza con lo specialista per valutare l’eventuale terapia specifica.

Obiettivo dello screening è favorire l’individuazione delle infezioni “sommerse”, ovvero quelle infezioni ancora non note in quanto asintomatiche o comunque non ancora riconosciute e che potrebbero essere invece prese in carico e trattate precocemente, consentendo di evitare la progressione dell’infezione prima del manifestarsi della malattia, con evidente vantaggio nella prognosi individuale del soggetto che si sottopone al test.

Diagnosticare in fase precoce l’infezione da epatite C permette di guadagnare tempo prezioso e adottare le strategie terapeutiche necessarie con la massima tempestività, ottimizzandone l’efficacia. Inoltre, un più precoce trattamento di tutte le infezioni individuate può contribuire a ridurre la trasmissione nella popolazione del virus HCV, con l’obiettivo finale della sua eliminazione.

I nati tra il 1969 e il 1989 potranno aderire allo screening gratuito presentandosi presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) di Alba o Bra, portando con sé la tessera sanitaria. Non occorre la prenotazione, né presentare la richiesta del Medico di Medicina Generale.

Le prossime date dedicate all’effettuazione dei test saranno:

Presso il S.I.S.P. di Alba (via Vida, 10 – ex Convitto):

Giovedì 5-12-19 dicembre 2024 (ore 16-19)

Sabato 14 dicembre 2024 (ore 9-12)

Giovedì 9-16-23-30 gennaio 2025 (ore 16-19)

Sabato 11 gennaio 2025 (ore 9-12)

Giovedì 6-13-20-27 febbraio 2025 (ore 16-19)

· Sabato 8 febbraio 2025 (ore 9-12)

Presso il S.I.S.P. di Bra (via Vittorio Emanulele II, 3 – ex Ospedale Santo Spirito – Servizio Vaccinale):

Martedì 3-10-17 dicembre 2024 (ore 16-19)

Sabato 21 dicembre 2024 (ore 9-12)

Martedì 7-14-21-28 gennaio 2025 (ore 16-19)

Sabato 18 gennaio 2025 (ore 9-12)

Martedì 4-11-18-25 febbraio 2025 (ore 16-19)

· Sabato 15 febbraio 2025 (ore 9-12)