Riunito in Confcommercio a Cuneo il Consiglio Regionale di Fimaa Piemonte

La sede di Via Avogadro di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo ha ospitato la riunione del Consiglio Regionale di Fimaa Piemonte, con la presenza dei rappresentanti Fimaa di Asti, Alessandria, Cuneo, Torino, Vercelli e Alto Piemonte. Durante la riunione si sono trattati argomenti importanti per la Categoria, tra i quali la modulistica utilizzabile redatta in collaborazione con Unioncamere Piemonte e la realizzazione del Borsino regionale.

“È stato un onore – sottolinea Simona Trucco, presidente del Sindacato Mediatori Agenti d’Affari Fimaa-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo e vice vicaria di Fimaa Piemonte -, ma soprattutto un piacere ospitare il regionale di Fimaa qui a Cuneo”.

“Una mattinata intensa di lavori resa piacevole, però, dall’amicizia che ormai lega le diverse province del Piemonte. La nostra categoria sta attraversando un periodo di forti cambiamenti dovuti alla situazione economica generale ed al riconoscimento della nostra professionalità. Stiamo, pertanto, lavorando per dare nuovi strumenti ai nostri associati al fine di aiutarli ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del futuro”.