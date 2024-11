A Bra il varietà comico “Varie-età in RSA” della compagnia Macramè

“Varie-età in RSA”: questo è il simpatico titolo del varietà comico della compagnia Macramè che, sabato 7 dicembre alle ore 18, andrà in scena presso la Residenza Mario Francone di Bra. Un evento gratuito aperto a tutti: ospiti della struttura, famigliari, amici e cittadini amanti della comicità che potranno così vivere una serata all’insegna dell’allegria e dello stare insieme, tra risate, buon umore e musica, grazie alla presenza del talentuoso pianista Michele Bori che impreziosirà l’appuntamento con un’esibizione dal vivo.

Per concludere al meglio è previsto anche un aperitivo aperto a tutti in collaborazione con la pasticceria Converso di Bra che delizierà i presenti con prelibatezze e drink abbinati.



"L’idea della compagnia Macramè è nata così: «Mia mamma è presente in struttura - spiega Cosetta Elvesio - e da tempo vivo il quotidiano dei miei “giovani amici”, con cui abbiamo creato un famiglia. Ho sempre pensato che gli anziani sono persone da far sentire bene e, ad esempio, mi sono inventata il gioco di chiamarli “in francese”, traducendo i loro nomi. Un modo per mantenere alto il morale in una struttura dove si fa già molto per loro.Partendo da queste basi mi è venuto in mente di organizzare un appuntamento di teatro e musica dedicato a loro, e, la giovane direttrice Federica Trucco ha accettato volentieri, confermando la sua attenzione agli ospiti della struttura".



"Lo spettacolo - continua Elvesio - avrà due momenti: uno, alle ore 15, in esclusiva per gli anziani, e, alle ore 18, la replica aperta al pubblico dove è attiva la raccolta fondi. Infatti l’intento della serata è duplice: mettere al centro gli ospiti per farli divertire, e raccogliere offerte per l’acquisto di ausili che possano migliorare la qualità della loro vita.

Ad esempio stiamo pensando a cuscini ortopedici per appoggiare la testa al tavolo se sono stanchi, a giochi sensoriali, a maggiori scorte di pannoloni.

Ringrazio da subito tutti coloro che saranno presenti, la squadra che mi ha aiutata, e senza la quale non potrei fare molto, e, in particolare, la Pasticceria Converso che ha donato l’aperitivo e che ci aiuta sempre, e tutti coloro che hanno già contribuito. Spero sia un’iniziativa che possa diventare da esempio anche per altre RSA sul territorio".



È richiesta, per motivi organizzativi, la prenotazione al 0172/414318, e, se si vorrà, si potrà anche fare un’offerta per contribuire alla raccolta fondi destinata alla creazione delle nuove attività per gli ospiti della RSA che si stanno preparando ad un 2025 ricco di sorprese.