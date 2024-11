Pieve di Teco, i chimici del ‘Galilei’ incontrano la comunità per analizzare gratuitamente l’olio extravergine di oliva

Domani, sabato 30 novembre, riprendono le domeniche del Polo Tecnologico Imperiese a Pieve Di Teco con la partecipazione dei ragazzi della sezione chimici dell’ITIS “G.Galilei” di Imperia. In mattinata gli studenti allestiranno, presso i locali della Cooperativa D’Arroscia, siti in Corso Mario Ponzoni 122, un laboratorio dove verranno effettuate, dalle ore 9 in poi, gratuitamente, le analisi dell’olio extravergine di oliva a tutti coloro che porteranno i campioni.

Chiunque produca olio, anche solo per il fabbisogno familiare, avrà così la possibilità di conoscerne le caratteristiche chimiche ed organolettiche e più precisamente: acidità, numero di perossidi e colorimetria.

Soddisfatto per la realizzazione di questo appuntamento il sindaco di Pieve di Teco, Enrico Pira. “Questa iniziativa è molto interessante, sottolinea il primo cittadino, nell’ottica della certificazione della qualità del prodotto, già compreso fra le eccellenze della filiera agroalimentare del Ponente ligure”.

“Le eccezionali caratteristiche organolettiche dell’olio da taggiasca, prosegue il sindaco Pira, sono ormai note al grande pubblico e ne decretano il successo. Ben venga quindi anche l’offerta di un processo di valutazione della sua composizione chimica, prevista nei disciplinari di legge. Personalmente auspico che, nel breve, si possa andare oltre introducendo, e con facile accessibilità anche analisi che forniscano un quadro completo di tutti quei componenti con proprietà antiossidanti (es. polifenoli) che hanno effetti benefici sulla salute umana. Qualità di prodotto e prevenzione: un binomio formidabile”.

“Siamo pertanto molto grati al Polo Tecnologico Imperiese e alla Cooperativa Agricola D’Arroscia, conclude il primo cittadino di Pieve di Teco, per aver organizzato questo evento”.

Dello stesso avviso anche il dirigente scolastico del Polo, Giovanni Battista Siffredi, il quale evidenzia come “il sodalizio tra il Polo e il comune di Pieve di Teco si protrae ormai da anni con ottimi risultati, permettendo al nostro istituto e in particolare al corso di ‘Chimica e materiali’, una ottima visibilità e dimostrazione pratica delle competenze che i nostri studenti acquisiscono nel percorso di studi, dimostrando particolare attenzione, conclude, verso il controllo qualità legato alle produzioni di eccellenza del territorio”.

Appuntamento quindi con i produttori domani, sabato 30 novembre, dalle ore 9 presso la sede della Cooperativa D’Arroscia a Pieve di Teco.