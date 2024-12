Frabosa Sottana, riattivata in via sperimentale la Linea 99 Mondovì – Artesina – Prato Nevoso

Dopo una positiva interlocuzione del Sindaco Adriano Bertolino con l’azienda Granda Bus e, da ultimo nel mese di ottobre, con l’Agenzia della mobilità piemontese, venerdì 29 novembre è arrivata la conferma ufficiale della riattivazione in via sperimentale di una linea del trasporto pubblico locale, coordinata con gli orari di arrivo e partenza dei treni da Torino e dalla Liguria, per collegare con 4 corse giornaliere la stazione FS monregalese con le frazioni Artesina e Prato Nevoso di Frabosa Sottana. Previste fermate intermedie anche a Piazza della Repubblica, Annunziata di Villanova, Frabosa Sottana e Miroglio.

"Da sempre - spiegano dall'amministrazione - siamo attenti nel cercare di alleviare i disagi collegati al vivere in montagna e in alta montagna, consapevoli di quanto sia prezioso per il territorio il presidio di chi vive tutto l’anno in alta valle. Per quanto riguarda le stazioni sciistiche frequentate da un notevole numero di turisti, soggetto a un’ulteriore crescita negli ultimi anni, le problematiche legate alla mancanza di parcheggi e all’inquinamento dovuto alla circolazione stradale si intrecciano all’assenza del trasporto pubblico da Frabosa Sottana alle sue frazioni di alta valle (Miroglio, Artesina e Prato Nevoso). Ne deriva l’importanza per il territorio, l’ambiente della Val Maudagna e un turismo sostenibile di ripristinare il collegamento delle stazioni sciistiche più importanti del Monregalese con la stazione FS di Mondovì, in via sperimentale durante l’intera alta stagione sia invernale che estiva, attraverso il trasporto pubblico locale".

Da sabato 7 dicembre 2024 e per tutto il 2025 verrà attivato il servizio di linea Mondovì – Artesina – Prato Nevoso nelle seguenti giornate:

tutti i sabati, le domeniche e i festivi infrasettimanali da sabato 7 dicembre 2024 a lunedì 21 aprile 2025;

tutti i giorni delle vacanze natalizie da sabato 21 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025;

lunedì 3 e martedì 4 marzo 2025 (vacanze di carnevale);

giovedì 17 e venerdì 18 aprile 2025 (vacanze pasquali);

tutti i sabati e le domeniche di luglio e agosto 2025;

tutti i giorni da sabato 9 a domenica 24 agosto 2025;

si specifica che il servizio non sarà attivo mercoledì 25 dicembre 2024.

L'orario della linea con il calendario dei giorni di servizio.