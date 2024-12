"Grazie al sindaco Robaldo per la targa a Giovanni Ansaldi"

Gentile direttore,

L’onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” ritiene doveroso esprimere gratitudine al Sindaco Luca Robaldo per alcuni accoglimenti di richieste associative, tra cui l’apposizione di una seconda targa stradale nella scalinata “Giovanni Ansaldi”, lato vicolo delle Cappuccine, per meglio ricordare il grande musicista cittadino , che fu promotore di molte iniziative importanti di musica classica.

Tra le attività da lui realizzate ricordiamo il Concorso Nazionale di Chitarra Classica, che forma ogni anno importanti strumentisti, destinati in breve tempo ad inserirsi , quali docenti, in Conservatori Musicali italiani ed esteri. Per la stessa manifestazione musicale il Primo cittadino ha assicurato di accogliere a Palazzo Civico od in altra importante locazione, la proposta, in gennaio 2025, del Saggio di presentazione della quarantanovesima edizione.

Per la stessa attività vi sarà un intervento per ottenere sostegni economici e concreti necessari. Probabilmente nel vasto programma natalizio potrà essere accolta una personale di fotografia d’arte, proposta dalla onlus, dell’artista Paolo Leone, di Cuneo, con numerose opere relative al monregalese. Interesse deciso il Sindaco ha assicurato pure per l’azione necessaria a recuperare il Pozzo di Vicolo Teatro, ultimo manufatto nel suo genere esistente in città, importante a finalità storica e artistica e turistica. In sedi e tempo congrui verranno analizzate proposte toponomastiche della nostra organizzazione e pure ricordi a Internati militari Italiani e Militare caduto a Montecassino.

L'onlus "Cordero Lanza di Montezemolo"