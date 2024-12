Spettacolo nei cieli di Mondovì: torna il Raduno di mongolfiere dell’Epifania Attese oltre 30 mongolfiere che si alzeranno in volo da sabato 4 a lunedì 6 gennaio

Da un lato il talento dei migliori giornalisti 'under 40' del panorama nazionale e regionale, dall’altro l’esperienza dei professionisti che hanno attraversato la storia dello sport e dell’informazione: da sempre la cerimonia del premio ‘Piero Dardanello’ è un crocevia tra il passato e il futuro, un momento di incontro tra generazioni, di riflessione e di ispirazione. Un appuntamento che si rinnoverà lunedì 2 dicembre 2024, alle ore 18, nella tradizionale e suggestiva cornice del Salone delle Feste del Circolo Sociale di Lettura di Mondovì. La 21ª edizione del riconoscimento dedicato alla grande ‘penna’ monregalese, storico ex direttore di ‘Tuttosport’, vedrà incidere sull’albo d’oro i nomi di Sergio Arcobelli (‘Il Messaggero’) per la categoria nazionale, di Gian Luca Sartori (‘Corriere della Sera’) per quella regionale e di Gigi Garanzini (‘La Stampa’) per la formula ‘Alla carriera’. Alla triade che tradizionalmente compone la rosa dei vincitori, si aggiungerà quest’anno una targa speciale: sarà dedicata alla memoria di Enzo D’Orsi, scomparso a marzo 2024, che del ‘Dardanello’ è stato uno dei fondatori nel 2004 con Roberto Beccantini e Michele Pianetta.

Nel progettare il suo futuro, Sergio Arcobelli non avrebbe immaginato che la strada da seguire sarebbe stata quella del giornalismo, eppure la passione per lo sport ha indotto alla sua traiettoria di vita una significativa deviazione. Uno stage a Sky Sport, quando ancora non aveva concluso gli studi universitari, è la prima ‘sliding door’ che segna il percorso professionale. Oggi, a 32 anni, è diventato un cronista completo, a suo agio con tutti i mezzi di comunicazione contemporanei, dalla carta al web. Sempre disponibile alla bisogna e pronto a lanciarsi all’inseguimento di ogni notizia, secondo la definizione del vicecaporedattore de ‘Il Messaggero’ Pietro Cabras, «Arcobelli appartiene alla razza di giovani giornalisti che qualsiasi redazione vorrebbe avere. Serietà, educazione, competenza vastissima e quella disponibilità totale che è sempre più rara, ma che nei giornali fa la differenza». Le sue indubbie qualità, la sua precisione e la sua estrema versatilità hanno indotto, dunque, la giuria ad assegnargli il premio ‘Piero Dardanello’ 2024 nella categoria nazionale.



Non ha mai avuto dubbi sulle proprie aspirazioni, invece, Gian Luca Sartori: fin dalle scuole superiori, ha coltivato l’ambizione di scrivere, sognando un giorno di muoversi da un evento sportivo all’altro, sull’onda di passione e curiosità. L’amore per il calcio e la maglia granata, oltre alla competenza, lo portano a 24 anni ai vertici del sito ‘Toronews’. Dal 2017 intraprende la collaborazione con la redazione torinese del ‘Corriere della Sera’. Da tre anni è vicedirettore di ‘Ubitennis’ ed attualmente lavora anche con diverse agenzie di informazione. Sartori è, in definitiva, il ritratto di un professionista multitasking, pronto ad accettare ogni sfida per inseguire il proprio obiettivo, a dispetto di un mercato del lavoro sempre più difficile. Come sottolinea Federico Calcagno, giurato del premio 'Dardanello' e presidente del gruppo piemontese ‘Ruggero Radice’ dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, «il giovane giornalista del terzo millennio non deve mai fermarsi: è una generazione di professionisti multitasking, senza più confini». Sartori è, quindi, il destinatario perfetto della targa regionale del premio ‘Dardanello’.

Il destino, o chi per lui, sa tessere trame dall’insospettabile simmetria: forse è un caso, o forse no, ma proprio cinquant’anni fa, in una libreria a Biella, avvenne l’incontro che cambiò la vita di un giovane Luigi Garanzini. L’incoraggiamento di Luca Goldoni lo indusse a inoltrarsi nel mondo dell’inchiostro e della linotype, in un curioso viaggio al termine de ‘La Notte’, tanto per il gusto di parafrasare un francese dalla penna affilata come lo sguardo. Da quel 1974 il giornalista biellese ha imparato a scrivere la propria vita con la stessa passione e la stessa curiosità con cui ha vergato articoli e servizi. Nel 2020, con una straordinaria carriera alle spalle, ha ancora la voglia di mettersi in gioco e lo si trova dietro al microfono, intento a confrontarsi con uno dei medium di più recente voga, il podcast, con i suoi meccanismi e il suo peculiare linguaggio. Del resto Garanzini, tra carta stampata, televisione ed editoria, ha imparato a padroneggiare il mestiere in tutte le sue sfaccettature. Una carriera invidiabile come questa merita la targa del ‘Dardanello’, premio alla carriera, non come punto fermo, ma come una di quelle virgole che servono a riprendere un sorso di fiato, prima di rituffarsi nella lettura (o nella scrittura), con ancora più vigore.



Infine, è con il gusto agrodolce dei ricordi più belli, che la giuria dell’associazione ‘Piero Dardanello’ rende omaggio ad Enzo D’Orsi: cronista di lungo corso e di straordinario spessore, ma soprattutto insostituibile compagno di viaggio in questi ventun’anni, vissuti con l’ambizione di tenere fermo il timone sulla rotta del migliore giornalismo possibile. D’Orsi fu tra i fondatori del premio ‘Dardanello’ e, da sempre, ha sostenuto la manifestazione con la sua presenza e con il suo impegno. Oggi che la sua penna è appoggiata alla scrivania, è doveroso un ringraziamento e un omaggio al suo acume e alla sua franca amicizia: «Enzo D’Orsi è stato un insostituibile maestro, nel lavoro come nella vita - lo ricorda Michele Pianetta, coordinatore della giuria e fondatore del premio ‘Dardanello’ - e ne ricordo la schiettezza ed il rigore anche a beneficio del premio. Oltre alla determinazione con cui, fin dal primo giorno, ha sostenuto l’idea di un riconoscimento in memoria di Piero Dardanello. Senza D’Orsi, non avremmo certamente concretizzato questo percorso: non lo dimenticheremo».



Il premio giornalistico ‘Piero Dardanello’ gode, nel 2024, del sostegno della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT, della Banca Alpi Marittime, di Intesa San Paolo e di numerosi sponsor privati.



L’appuntamento di lunedì 2 dicembre sarà l’occasione anche per la consegna del 19º premio ‘Piero Gasco’, sostenuto dal Rotary Club di Mondovì e dalla famiglia Gasco, alla nuotatrice paralimpica Carlotta Gilli. Inoltre, saranno svelati i nomi dei vincitori del concorso giornalistico ‘Dardanello Giovani’, dedicato agli studenti delle secondarie di secondo grado ed a giovani autori ‘under 30’.



La giuria del premio ‘Piero Dardanello’ è presieduta da Guido Vaciago e composta dal vicepresidente Pier Bergonzi, dal coordinatore Michele Pianetta e dai giurati Roberto Beccantini (che riveste anche la carica di presidente onorario), Federico Calcagno, Sandro Dardanello, Paolo De Paola, Federico Ferri, Xavier Jacobelli, Matteo Marani, Fabio Monti, Vittorio Oreggia, Giancarlo Padovan, Gianni Scarpace, Lorenzo Tanaceto e Marco Volpe.