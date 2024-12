Spettacolo nei cieli di Mondovì: torna il Raduno di mongolfiere dell’Epifania

Epifania 2025: il cielo di Mondovì si prepara a dare spettacolo. Torna il Raduno di mongolfiere, l’evento più atteso del momento, la manifestazione che lascia tutti col naso all’insù e gli occhi pieni di meraviglia. Il Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania 2025 (RAIE - hashtag ufficiale: #raie25) si svolgerà da sabato 4 a lunedì 6 gennaio, con un programma ancora più ricco grazie alla grande sinergia tra l’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì, organizzatore dell’evento, e il Comune di Mondovì, che promuove e sostiene la manifestazione. Il Raduno si svolge grazie al contributo della Fondazione CRC e grazie a Intesa Sanpaolo, partner della manifestazione.

A Mondovì arriveranno oltre 30 mongolfiere ed altrettanti equipaggi da tantissime zone d’Europa. "Siamo pronti a lanciare il Raduno di mongolfiere dell’Epifania - commenta Giorgio Bogliaccino, presidente che da quattro anni guida l’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì -. Siamo pronti a portare la città in volo con noi".

"Una manifestazione unica, di risonanza internazionale - affermano il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, e l’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno- , organizzata da appassionati piloti. La città di Mondovì è al loro fianco e vuole, ogni anno di più, identificarsi con lo spirito che da sempre contraddistingue l’evento e i singoli partecipanti".

I piloti e gli equipaggi arriveranno a Mondovì venerdì 3 gennaio 2025: la sera, nel centro storico di Mondovì in piazza Maggiore, l’inaugurazione ufficiale dell’evento. Sono attesi equipaggi da molte parti d’Europa, con tantissime novità. Ci saranno le amatissime mongolfiere dalla forma speciale, quest’anno ancora più numerose e spettacolari!

L’area decolli si collocherà nuovamente in corso Inghilterra, location che si è dimostrata ideale nelle passate edizioni: da sabato 4 a lunedì 6 gennaio le mongolfiere decolleranno due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio (ricordiamo sempre che i decolli e i voli si potranno svolgere solamente se le condizioni meteo lo consentiranno). Ai voli sono abbinate una serie di gare, competizioni aerostatiche, sotto la direzione di Donatella Ricci, direttore della manifestazione, astrofisica, pilota di mongolfiera, pilota ed istruttrice di aeroplano ultraleggero, elicottero e autogiro, con il quale nel 2015 ha stabilito il record mondiale di altitudine.

La zona di decollo sarà collegata al centro città con un servizio navette gratuito, e sarà dotata di un’area food&drink ulteriormente potenziata rispetto al passato. La città di Mondovì accoglierà il Raduno con diverse proposte collaterali (che verranno tutti annunciati nelle prossime settimane), che si aggiungeranno alla ricca offerta culturale già presente e agli eventi allestiti per le festività natalizie.

Altra novità: l’edizione 2025 del Raduno di mongolfiere si arricchisce di una bellissima collaborazione con il Liceo Artistico dell’Istituto “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì e con MoMuc - Museo della Ceramica di Mondovì, uno dei vanti della città. Grazie a questa sinergia, saranno gli studenti e le studentesse della Classe 2aM dell’Indirizzo Artistico Multimediale a realizzare alcuni dei trofei in palio per le gare del Raduno: fantastiche opere in ceramica, progettate dai liceali e realizzate grazie a Ceramica “Besio 1842” (storica azienda di ceramiche della città di Mondovì). Le opere, ispirate ai temi cardine del volo in mongolfiera, verranno presentate al pubblico presso il Museo della Ceramica di Mondovì, in piazza Maggiore, la sera del 3 gennaio (durante l’inaugurazione del Raduno) e resteranno esposte fino a lunedì 6 gennaio.

Ma non è tutto qui: ci sono altre novità in arrivo! Per la prima volta l’Aeroclub sta lavorando all’organizzazione di qualcosa di “extra” rispetto ai soliti appuntamenti. Nelle prossime settimane verranno svelati tutti i dettagli e le novità sugli eventi collaterali e sui voli riservati ai bambini sulla mongolfiera vincolata, nonché tutte le informazioni su orari, accessibilità, posteggi e servizi.