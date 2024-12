Bra, l’associazione Albedo invita all’evento “Dall’albedo al rosso”

A che punto siete con i preparativi natalizi? Tra addobbi e corse a fare i regali, un classico delle giornate di dicembre è il momento dello scambio degli auguri.

Per l’occasione, l’associazione culturale Albedo di Bra invita all’evento “Dall’albedo al rosso”, un percorso alla scoperta delle storiche Cantine Ascheri di Bra (via Piumati, 25) con degustazione guidata finale. La data da segnare in agenda è martedì 10 dicembre, alle ore 18.

L’appuntamento si rivolge sia ad appassionati che a semplici curiosi e sarà la circostanza ideale per ripercorrere i traguardi raggiunti insieme durante l’anno, con uno sguardo positivo al futuro. Durante la serata si potranno degustare tre vini che saranno abbinati ad un tagliere di accompagnamento. Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 339/6304723 (Cantine Ascheri). Detto ciò... telefonate e divertitevi!