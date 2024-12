La celebre Gemma da Roddino diventa la "testimonial dell'Europa"

La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha scelto di raccontare l’Europa attraverso un volto e una storia: quella di Gemma, la tenace proprietaria della storica Osteria da Gemma di Roddino. Con una foto condivisa sui social, Metsola ha omaggiato la cuoca piemontese che, da 39 anni, porta avanti il suo ristorante a conduzione familiare con amore e dedizione. E che, ormai, è diventato famoso fuori dai confini dell'Italia, e può annoverare nelle foto appese alle pareti foto di vip, politici, attori: con una lista di attesa che, ormai, dura mesi.

"Vi presentiamo Gemma: una donna italiana tenace e senza fronzoli, ma con un cuore d’oro, che da 39 anni crea piatti nella cucina del suo ristorante a conduzione familiare in Piemonte. Prepara i piatti per i suoi clienti come li preparerebbe per la sua famiglia, il tutto promuovendo gli ingredienti locali e sostenendo le aziende agricole del territorio", ha scritto Metsola, sottolineando il profondo legame di Gemma con la sua terra.

La presidente ha inoltre messo in luce come la storia di Gemma rappresenti molte altre realtà simili: "La sua storia è simile a quella di molti altri: lotta contro le avversità, lavoro duro e costruzione di un futuro. Il suo è solo un esempio di piccola impresa che fa del suo meglio. Queste sono la spina dorsale dell’economia europea".

Concludendo, Metsola ha ribadito l’impegno delle istituzioni europee a sostenere queste realtà fondamentali: "Il nostro compito è quello di renderle un po’ più facili, un po’ più chiare, un po’ meno burocratiche – e lo faremo".