Volley giovanile: a San Mauro Torinese il Regional Day, Cuneo presente con Revelli e Miretti

Oggi pomeriggio, martedì 3 dicembre, si terrà il Regional Day presso la palestra in Via Speranza 40 a San Mauro Torinese, in cui si svolgerà una seduta di allenamento sotto gli occhi del Direttore Tecnico delle squadre nazionali giovanili Vincenzo Fanizza.

L’allenamento sarà diviso in due turni, il primo avrà inizio alle ore 14.45 e saranno presenti gli atleti nati nel 2010. Il secondo gruppo, composto da atleti nati nel 2011, inizierà l’allenamento alle ore 16.45.

Convocati primo gruppo: Andorno Pietro Giovanni Paolo (S.Anna Pescatori ASD), Caggiula Michele (Volley Parella Torino), Comoli Luca (Pallavolo Altiora ASD), Diaconu Nicolae Sebastian (AS Novi Pallavolo), Giè Alessandro (Pallavolo La Bollente SSDarl), Guidi Alessandro (ASD Pallavolo Val Chisone), Kouassi Joel (Volley Montanaro), Marangon Lorenzo (USD Borgofranco Pallavolo), Okoukoni Freedom Oses (S.Anna Pescatori ASD), Patrasc Lungu Davide (S.Anna Pescatori ASD), Raddi Emanuele (USD Borgofranco Pallavolo), Revelli Andrea (Cuneo Volley), Russo Marco (Volley Parella Torino), Scali Niccolò (ASD Pallavolo Val Chisone), Tabasso Isidore (ASD Lasalliano Volley Torino), Vercellino Gianluca (Alto Canavese Volley), Vicini Niccolò (Pallavolo Altiora ASD).

Convocati secondo gruppo: Bonansea Gabriele (ASD Pallavolo Val Chisone), Bordoni Giacomo (Volley Vercelli ASD), Borgna Samuele (ASD 2Mila8 Volley Domodossola), Castelli Pietro (Chieri 76 Volleyball), Farinasso Samuele (ASD Lasalliano Volley Torino), Iuliano Luca (Volley Parella Torino), Lalumera Cristian (Chieri 76 Volleyball), Martini Matteo (Volley Parella Torino), Matteis Luca (Volley Parella Torino), Miretti Lorenzo (Cuneo Volley), Peiroleri Simone (ASD Pgs Foglizzese), Sota Angelo (Volley Vercelli ASD), Vitton Mea Michele (Alto Canavese Volley), Voloshchuk Oleksander (Pallavolo Altiora ASD), 4 Atleti (Valle D’Aosta).