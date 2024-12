A Villar San Costanzo torna per il terzo anno l'iniziativa "2 pass per Sant'Antoni"

Per il terzo anno consecutivo il Consiglio Direttivo della Proloco Team Morra e, con la disponibilità del Parroco Don Carlo Cravero, ha proposto di ripetere l'iniziativa 2 PASS PER SANT'ANTONI .



Nelle domeniche 8-15 e 22 dicembre si potrà salire alla Cappella di Sant'Antonio da Padova, che sovrasta la Frazione di Morra Villar, per ammirare i tanti piccoli presepi e lavoretti natalizi allestiti dai Volontari del Team Morra, dai bambini e ragazzi della Scuola dell'Infanzia di Morra Villar e Primaria di Villar San Costanzo.

Ad attendere i visitatori i volontarie della Proloco Team Morra che offriranno dolci e bevande calde ai presenti. Domenica 22 dicembre 2024 presso la cappella di Sant'Antonio l'INCANTO DEL NATALE attraverso i brani natalizi proposti dal duo CHIRSTMAS MELODIES con Erica Molineris e Dario Littera.



Nelle tre domeniche di apertura straordinaria della cappella di Sant'Antonio potranno essere anche visitati il presepe meccanico della Parrocchia Maria Vergine Assunta (in centro frazione) e il presepe nella Cappella di Madonna della Neve sita in borgata Artesio (a piedi poco più di 1,7 km da Morra).