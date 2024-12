Festa di Natale della Lega Cuneo, Bergesio: “Occasione importante per confrontarci su azione Governo e legge Bilancio 2025”

“Un’occasione imperdibile per confrontarci su temi che fanno parte del DNA della Lega, come autonomia e legge sulla montagna, ma anche su azione di Governo, legge di bilancio 2025, lavoro e infrastrutture”.

Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio annuncia la tradizionale Festa Provinciale di Natale che si terrà presso il Ristorante Giardino dei Tigli, in frazione Cussanio a Fossano, sabato 7 dicembre con inizio incontro pubblico alle 10,30, a cui seguirà il pranzo di Natale. Prevista la partecipazione dell’On. Riccardo Molinari, Segretario regionale Lega Piemonte, dei Consiglieri regionali della Lega Gianna Gancia e Luigi Genesio Icardi, dei Sindaci e degli amministratori locali.

“Nell’incontro potremo approfondire quanto fatto nel corso dei primi due anni di Governo e gli obiettivi della Legge di bilancio 2025. È infatti importante raccogliere le osservazioni dei militanti che, sul territorio, a loro volta ascoltano le esigenze della nostra comunità. Per questo invito militanti, tesserati e simpatizzanti a partecipare, per confrontarci tra noi, far sentire la voce del territorio e condividere un piccolo momento di festa, cogliendo l’occasione per scambiarci gli auguri di buon Natale e buon anno nuovo”, conclude il Senatore Bergesio.

Per prenotare è possibile telefonare al numero 3489211671 (Paolo).