Racconigi, riparte il corso di formazione volontari della Croce Rossa

Riparte il corso di formazione per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana. Il corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana ha lo scopo di

porre il futuro Volontario CRI in condizione di conoscere le sue responsabilità all’interno dell’Associazione, nonché le principali attività svolte dalla Croce Rossa a carattere internazionale, nazionale e locale.

Nello specifico, il corso mira a:far conoscere storia, peculiarità e specificità dell’Associazione e del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché della sua azione; diffondere e rinforzare i Principi Fondamentali, sensibilizzando alla cultura ed ai valori del Movimento; offrire una solida preparazione di base, nonché conoscenze pratiche ed utili; assicurare una visione completa del contesto locale, nazionale ed internazionale, fornendo strumenti di orientamento nella scelta dei servizi da svolgere; far acquisire la capacità di porre in essere i gesti salvavita; assolvere agli adempimenti richiesti dalla legge in ordine a salute e sicurezza del Volontario.

Il giorno 8 Gennaio 2025 ci sarà la serata di presentazione del corso presso la sede del comitato di Racconigi (via "G. Priotti", 45). Tutti gli aspiranti volontari sono invitati alle ore 20:30 a partecipare alla serata introduttiva dove sarà illustrato il programma e il calendario del corso che prevede 10 lezioni, il lunedì e il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30, con esame finale il 15/02/2025. Il Direttore è Roberto Crepaldi, affiancato da tutto il gruppo formazione. Al termine del corso d'accesso partiranno i corsi per il Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza.

Le domande di pre-iscrizione si possono effettuare tramite link: https://linktr.ee/crocerossaracconigi, oppure scannerizzando il qr code che segue:





Per ulteriori informazioni, i futuri volontari possono telefonare al numero 0172 84644 o mandare una mail a: racconigi.formazione@piemonte.cri.it