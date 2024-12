Volley A1F. Dopo l'aria buona di Talmassons stasera a Cuneo arrivano le campionesse dell'Imoco: che spettacolo!

Dopo la bella vittoria ottenuta per 3-1 ai danni delle friulane della CDA Volley Talmassons, per le Gatte della Honda Olivero Cuneo è subito ora di tornare in palestra e soprattutto di concentrarsi per la prossima partita. L'undicesima giornata verrà infatti disputata mercoledì 4 dicembre, turno infrasettimanale.

Stasera, mercoledì 4 dicembre, le Gatte tornano a giocare tra le mura amiche del Palazzetto per un match tutt'altro che semplice. Ad approdare nella casa del volley cuneese sarà infatti la Prosecco DOC Imoco Conegliano, corazzata che di certo non ha bisogno di presentazione.

Al momento le venete allenate da Daniele Santarelli occupano indiscusse la prima posizione, con 33 punti conquistati sui 33 disponibili e +9 sulla seconda, il Numia Vero Volley Milano. A San Rocco Castagnaretta arriveranno quindi le campionesse olimpiche Lubian, Fahr, De Gennaro, senza parlare poi dei pezzi da novanta stranieri che militano nel nostro campionato: Gabi, Tzu, Haak, Wolosz. Le cuneesi occupano invece la dodicesima posizione in classifica, posto conquistato grazie alla vittoria sulle friulane, ora ultime, superate anche dalla SMI Volley Roma.

Sarà un match complicatissimo, in cui conterà non tanto il risultato quanto l'atteggiamento. Le Gatte dovranno infatti uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto, soprattutto in ottica dodicesima giornata. Domenica 8 dicembre infatti le ragazze di Pintus affronteranno Bergamo, in un'altra sfida importantissima per cercare di aggiudicarsi punti preziosi.

Così Anastasiia Kapralova, premiata MVP durante l'ultima giornata disputata, ha commentato la vittoria contro Talmassons: "Per noi è stato veramente importante vincere con Talmassons, non solo per la classifica, ma più per la nostra fiducia. È stata una partita con i nervi tesi per due infortuni che abbiamo subito, ma ci siamo raccolte nel momento giusto e abbiamo fatto un grande lavoro di squadra".

Anche in vista della prossima giornata Kapralova ha le idee chiare: "Giocare contro la squadra migliore d'Europa sarà una grande sfida. Competere contro le migliori giocatrici è stimolante, ma per noi la cosa più importante sarà non avere paura e allo stesso tempo la giusta voglia di provarci".

Appuntamento quindi a stasera per un altro grande spettacolo di volley. Inizio alle ore 20:30. Ricordiamo che, per chi non potesse recarsi al palazzetto per sostenere le Gatte, la partita verrà trasmessa in diretta su Dazon e VBTV.