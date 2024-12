Pocapaglia, rinnovata la sede della Protezione civile

L'associazione Protezione Civile Pocapaglia Odv-Ets ha partecipato nel 2019 al bando per contributi al volontariato indetto dalla Regione Piemonte per la manutenzione straordinaria della sede, riguardante sia la zona uffici che quella deposito/magazzino, con un preventivo di spesa pari a 14.762 euro.

Nel novembre 2023 la Regione Piemonte ci ha assegnato l’importo di euro 11.809,60 pari all’80% del preventivo di spesa, accogliendo pertanto la nostra domanda di contributo e nel mese di marzo 2024 ci ha anticipato il 70% dello stesso.

Nell’anno 2024 il sodalizio ha effettuato i lavori necessari coinvolgendo due fornitori. Il primo, Segiar S.n.c. di Montà, ha eseguito l’impermeabilizzazione del tetto del capannone mentre il secondo, Paria Marco di Pocapaglia, ha rivestito la parete nord dell’ufficio con un rivestimento impermeabile, ha sistemato il tetto in tegole e sostituito pezzi di gronde usurate; ha poi pure fornito la materia prima per la tinteggiatura dell’esterno della sede e, tramite Stefano Castelli, ha eseguito il murales di benvenuto in Pocapaglia sulla parete stessa. Ha altresì fornito e installato le discese pluviali del capannone nonché piccoli lavori di muratura.

"Tutto questo – dicono dal gruppo – ci è costato complessivamente euro 14.731,50 e siamo riusciti a rimanere al di sotto del preventivo del 2019 grazie all’intervento dei nostri volontari, che hanno eseguito i lavori di verniciatura e imbiancatura delle pareti esterne dei locali. Un grazie pertanto di cuore al loro impegno ed alla loro operosità. Dobbiamo anche ringraziare la ditta Walter Battaglino, il Magazzino Edile Tontine di Bra, la ditta Sivar Vernici S.r.l. e la Nuova Sericart di Luciano Tibaldi che ci hanno supportato nei lavori. Nello scorso mese di novembre abbiamo ricevuto il saldo del contributo dalla Regione Piemonte mentre il Comune di Pocapaglia, nel mese di giugno, aveva già versato la quota del 20% di partecipazione alla spesa".