Consegna libri ai bambini dell’Asilo Infantile Cattolico

Il consiglio direttivo del gruppo Alpini “Cuneo Centro” Mario Maffi e Toni Caranta, ha deciso di devolvere un contributo per l’acquisto di libri da consegnare ai bambini di un asilo.

Dopo aver effettuato la scelta della scuola, caduta sull’Asilo Infantile Cattolico di Cuneo, che ha la propria sede nelle vicinanze di quella del gruppo Alpini, situata presso i Giardini Fresia, si è provveduto all’acquisto di una trentina di libri per bambini da una libreria del capoluogo.

Giovedì 5 dicembre, data stabilita per la consegna, un gruppetto composto da una quindicina di bambini, tre per ogni sezione, accompagnati dalle maestre, si è pertanto recata presso i Giardini Fresia, dove li attendeva un gruppo di Alpini insieme ad alcuni soci aggregati, che li hanno invitati ad assistere all’alza bandiera ed a cantare l’Inno degli Italiani.

In seguito sono entrati nella sede, per il ritiro dei i libri, avvenuto dopo le spiegazione di quanto fatto e di quanto intendono fare per il futuro gli Alpini del gruppo Cuneo Centro, le maestre ed i bambini hanno calorosamente ringraziato per l’omaggio ricevuto, dirigendosi poi verso l'uscita e sostando per un attimo davanti al monumento dedicato agli Alpini caduti..