A Melle si presenta il libro “Il rimosso della miniera. La nuova febbre dell’oro nell’Europa in guerra”

Mercoledì sera alle 20.30 presso l'Ala Comunale di Melle verrà presentato il libro “Il rimosso della miniera. La nuova febbre dell’oro nell’Europa in guerra” scritto dal Collettivo Escombrera e pubblicato quest’anno da OGZero.

Il libro raccoglie racconti di viaggio e approfondimenti relativi alla nuova corsa alle risorse minerarie che l’Europa si sta preparando ad affrontare.

La transizione energetica e quella digitale necessitano, infatti, di una serie di risorse strategiche delle quali l’Europa non possiede né riserve, né giacimenti certi e per molte delle quali dipende da paesi terzi (soprattutto Cina) sia per le fasi di estrazione sia per quelle di raffinazione. Un fabbisogno ampliato dalle sempre crescenti esigenze dell’industria bellica.

Per provare a creare catene di approvvigionamento interne, che riducano in parte la sua esposizione, a maggio di quest’anno l’Unione europea ha promulgato il Critical Raw Material Act, un Regolamento che pone tetti all’importazione e definisce obiettivi estrattivi per le diverse materie prime critiche e strategiche.

Gli autori ci porteranno in viaggio tra la penisola iberica, dove i progetti di ricerca del litio si trovano già in stato avanzato, e le vallate alpine a noi vicine, dove stanno proliferando permessi di ricerca per estrazione mineraria.

La serata, organizzata dal Collettivo di Valle, è quindi un’occasione di informazione e confronto su questioni estremamente attuali e di ampia portata che interessano in modo diretto molti territori montani e la vita di tutti i loro abitanti.

Ingresso libero fino a esaurimento posti