In uscita "L'Alba dei segreti", ultimo libro dello scrittore albese Teresio Asola

È in uscita l'ultimo romanzo dello scrittore albese Teresio Asola. S'intitola L'Alba dei segreti (edizioni Araba Fenice)e benché opera di fantasia, il romanzo trasuda luoghi e personaggi che tutti potrebbero riconoscere.

"Anche se non è Alba (forse), nel raccontare di Turrita Piemonte avevo in mente quelle vie, piazze, storie (da vecchi articoli), e quella gente - dice l'autore -. In bianco e nero, come i giornali di allora (per questo in copertina c'è una fotografia di inizio anni '60 in piazza Rossetti di Alba, scattata da mio padre). È impossibile inventare storie senza aggrapparsi a un luogo vero, a persone conosciute. Il lettore potrà immaginare la Turrita Piemonte del romanzo come il lato oscuro dell'Alba felice: l'altra faccia del mondo spensierato e allegro riscontrabile nel precedente romanzo, Alba dei miracoli. Ogni moneta, per quanto preziosa, ha il suo rovescio".

Teresio Asola, nato ad Alba (1960), ex direttore di aziende, risiede a Torino. Laurea in Lingue (tesi su Orwell) nel 1984 mentre collaborava a “Gazzetta d’Alba” e lavorava in Ferrero. Prima di scrivere narrativa ha pubblicato poesia (DIARIO IN FRAMMENTI) ed esercitato la mano traducendo Gabriel García Màrquez e Bernard Malamud.

I suoi romanzi attingono dal fantastico della vita vera e dal patrimonio della memoria, fin dall'opera di esordio con l’editrice Araba Fenice VOLEVO VEDERE L’AFRICA, 2010 (per raccogliere e dare un senso ai racconti di guerra del padre morente). Per Araba Fenice ha pubblicato anche ALL'ORIZZONTE CANTANO LE CASCATE, 2013 (Risorgimento e migrazioni da Langa e Inghilterra) e L'ALBA DEI MIRACOLI (2016), rieditato e arricchito come ALBA DEI MIRACOLI nel 2024 (l'ottimismo degli anni ’60 ad Alba, emblema del miracolo economico italiano), oltre a questo L’ALBA DEI SEGRETI (2024).

Con altre case editrici: MÙNSCIÀ (2017), SPEGNERE IL BUIO (2019), RACCONTARE TROPPO (2019), TU, BIANCA ED JOHNNY (2020), ZURUNI (2021), CHE NE PENSATE DI LAS VEGAS? (2021), AS TIME GOES BY (2021, in inglese).

Ha tradotto dall'inglese il romanzo storico Amore e guerra in Alta Langa (Araba Fenice, 2023) di Suzanne Hoffman.