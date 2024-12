Saluzzo: al Teatro Magda Oliveo il fim "Invelle": storie di bambini contadini e la guerra

“Invelle”, film di Simone Massi, verrà proiettato lunedì 9 dicembre alle ore 21 all’interno della stagione “Lunedì Cinema”, organizzata da Ratatoj APS al Cinema Teatro Olivero in collaborazione con ANPI Saluzzo - Valle Po, che presenterà la serata.

Il costo del biglietto è di euro 7, gratuito per i soci ARCI. Prima della proiezione sarà possibile sottoscrivere la tessera ARCI 2024/2025 (10 euro) e il contributo associativo per la rassegna “Lunedì Cinema” (5 euro) che darà diritto all’ingresso gratuito per tutta la stagione. La proiezione, che in dialetto marchigiano significa “in nessun posto”, esplora un non luogo popolato da ricordi di vite anonime segnate dagli orrori della guerra.

Tre storie di bambini contadini, ciascuna in epoche diverse. Nel 1918, Zelinda è un’orfana con il padre in guerra, costretta a rinunciare all’infanzia per prendersi cura della famiglia. Nel 1943, Assunta affronta la violenza e le bombe del conflitto. Alla fine della guerra, pur avendo perso parte della sua fanciullezza, riesce finalmente a riconquistare un po’ di spensieratezza. Infine, nel 1978, Icaro, vive in un periodo di tensione sociale, segnato dall’omicidio di Aldo Moro. Le sue esperienze riflettono le speranze e le lotte di una generazione in cerca di libertà e cambiamento.

Ratatoj Aps e Anpi sottolineano l’importanza della resistenza partigiana come pilastro della nostra identità collettiva e afferma: “Invelle, con uno stile visivo in bianco e nero punteggiato da dettagli rossi, vuole essere un tributo alla memoria di coloro che hanno lottato per la libertà. La Resistenza non è solo un fatto storico, ma un richiamo di giustizia e dignità. Il film ripercorre le esperienze di chi ha sacrificato tutto per un futuro migliore, affinché queste memorie non vengano mai dimenticate”.