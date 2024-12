A Fossano la mostra "Non perdere la bussola"

Si intitola «Non perdere la bussola» l'evento – sotto forma di mostra e di alcune attività esperienziali – che il Centro Diurno «Il Mosaico» del Consorzio Monviso Solidale organizza anche quest'anno nella sua sede di Fossano (via San Bernardo, 10). L'inaugurazione si terrà sabato 14 dicembre a partire dalle 15.30 e fino alle 19.30, mentre domenica 15 dicembre si potrà accedere ai locali dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

Coloro che decideranno di visitare l'esposizione potranno innanzitutto ammirare gli oggetti d'artigianato realizzati dagli ospiti del Centro, frutto delle attività quotidiane svolte in ognuno dei quattro ambiti nei quali le persone hanno modo di esprimere la propria creatività: la ceramica, la tessitura, il riciclo e il bricolage.

Quest'anno, tuttavia, quanti decideranno di dedicare un po' del loro tempo alla mostra avranno anche l'occasione di essere coinvolti in un'interessante attività che, come dichiarano i referenti dell'équipe del Centro, «vuole rappresentare una preziosa opportunità di confronto su una tematica in particolare. Non perdere la bussola, infatti, intende riflettere e far riflettere su quali siano le priorità dell'esistenza di ognuno di noi; a questo scopo coinvolgeremo i visitatori in un'attività esperienziale capace di far emergere i 'domini' di benessere e di qualità della vita che ogni individuo ha in sé e che vanno sempre preservati e rinforzati».

Per lo svolgimento di quest'iniziativa le persone in visita al Centro avranno a disposizione un oggetto a forma di 'rosa dei venti' con otto punte, ognuna delle quali è appunto riferita ai domini su richiamati. Gli ospiti de «Il Mosaico» avranno invece il compito di 'fare da Cicerone' nello svolgimento dell'attività.

Come di consueto, anche quest'anno la mostra e l'attività in programma saranno allietate dalla possibilità di gustare cibo gentilmente omaggiato dalle aziende Balocco e Pautassi e dalle famiglie degli ospiti del Centro, che verrà servito anche grazie alla preziosa collaborazione del Comitato Borgo San Bernardo e della Banca del tempo.