Al Museo della Ceramica di Mondovì torna la Vijà di Natale

Torna la magia del Natale in casa Spigolatori. Come ormai da tradizione, l’associazione culturale monregalese propone infatti la Vijà di Natale.

La festa natalizia de Gli Spigolatori mira a ripercorrere la tradizione agreste delle veglie nelle stalle, quando le lunghe serate d’inverno, soprattutto in prossimità delle festività, venivano trascorse al caldo e al riparo dalle intemperie tra racconti e canti.

Venerdì 13 dicembre alle ore 21, presso il Museo della Ceramica di Mondovì (piazza Maggiore, 1), i soci e i simpatizzanti dell’associazione si riuniranno per ascoltare letture a tema e un ricco repertorio di canzoni natalizie portate in scena dai musicisti del Trio Brio, Ludovica Ambrogio, Anna Roatta e Pietro Roatta. Durante la serata verrà anche presentato l’Almanacco 2025, un calendario arricchito da fotografie e frasi in grado di trasportare il lettore nel suggestivo ambiente delle vallate cuneesi.

Terminato l’evento, tutti i partecipanti potranno scambiare un brindisi di auguri offerto dall’associazione presso il bar Antico Borgo.

La serata sarà anche l’occasione per procedere con il tesseramento per l’anno 2025.

Ingresso libero, prenotazione consigliata alla mail assoc.spigolatori@gmail.com oppure al numero 333/8670760 (Valentina Sandrone).