Con l'accensione dell'albero in piazza Maggiore a Mondovì inizia il fine settimana di Gin Italy

Con l'accensione dell'albero in piazza Maggiore prende ufficialmente il via l'anteprima di GINITALY uno degli appuntamenti più importanti e attesi del calendario natalizio della città di Mondovì.

La scelta del weekend dell'Immacolata non è casuale, in quanto il ginepro è, tra gli svariati simboli del Natale, uno dei più antichi, in tutti i tempi e presso molti popoli protettore contro gli spiriti malvagi e le forze del male.

Secondo la tradizione, avrebbe protetto Maria mentre era in fuga dai soldati di Erode. Per questo motivo si piantavano i ginepri vicino alle abitazioni.

Fino ai primi del Novecento, nelle campagne piemontesi, come in altre diffuse aree italiane, nelle sante notti di Natale, di San Silvestro e dell'Epifania, si usava appendere rami di ginepro alle porte delle case e delle stalle come portafortuna o bruciarli per arrecare serenità, e purificare l'aria col suo fragrante profumo e conservandone poi il carbone per impiegarlo durante l'anno in vari riti scaramantici.

IL PROGRAMMA

Il fulcro dell'anteprima del GINITALY sarà appunto piazza Maggiore che oggi e domani farà da cornice al Festival del Gin.

Per le degustazioni è possibile acquistare i biglietti, chiamati GIN PASS, sul sito ciaotickets.com , oppure nelle biglietterie di Breo e Piazza Maggiore.

Il Gin Pass, del valore di 12 €, scontato on-line a 10 €, è il lasciapassare che comprende:

Il Biglietto a/r per la Funicolare (salita da Mondovì Breo a Piazza)

Il Gin Thimble, il ditale realizzato in ceramica dalla storica fabbrica artigiana di Mondovì, Ceramiche Besio 1842, in collaborazione con il Museo dedicato, necessario per poter richiedere gratuitamente a tutti i produttori l’assaggio di un dito di gin.

Il Gin Thimble sarà personale e dovrà essere mostrato come lasciapassare.

L'ingresso al Gin Market , il Mercato dei Produttori nell'Antico Palazzo di Città, ex palazzo comunale in piazza Maggiore, con inclusa la possibilità di 89visita alla permanente collezione di Bastoni da Passeggio.

Il biglietto di accesso al Museo della Ceramica, anch'esso in piazza Maggiore, che si potrà visitare e dove sarà allestita la Bordiga Suite con tutti i prodotti e i cocktail a cura della barlady ufficiale del GINITALY, la fuoriclasse Margherita Bonino, con i distillati dell'official Gin Partner Bordiga 1888.

Lo sconto di 2€ sul biglietto di ingresso alla mostra Andy Warhol-Influencer nell'ex chiesa di Santo Stefano a Mondovì Breo, curata da Belocal Piemonte.

Saranno disponibili per l’acquisto anche i Gin Token del valore singolo e uniformato di 10€ per ritirare un cocktail a scelta tra le proposte creative dei produttori.

I Gin Token sono già pre-acquistabili on-line su ciaoticket.it in diversi carnet a prezzi scontati.

Saranno presenti due biglietterie che avranno anche la funzione di info-point e di punto di ritiro per chi ha acquistato i biglietti on-Line, una a Breo (apertura cassa sabato h 10-22 e domenica h 10-19) di fronte all’ ex Chiesa di Santo Stefano, che ospita fino al 6 gennaio la bellissima mostra monografica ANDY WARHOL INFLUENCER, dedicata al maestro della pop art internazionale, a cura dell’associazione BeLocal Piemonte, l’altra in piazza Maggiore (apertura cassa sabato h 15-22,30 e domenica h 10-19,30).

L'Antico Palazzo di Città sarà allestito come un elegante spazio mercato eco-friendly con stand realizzati in materiali riciclabili e 100% made in Italy per raccogliere e raccontare i prestigiosi e selezionati produttori locali e nazionali del GIN MARKET. Qui sarà possibile inoltre visitare l’affascinante collezione permanente di Bastoni da passeggio.

A supervisionare la preparazione dei cocktail sarà presente la preziosa partnership dell’Associazione Barman Italiani, guidata dal presidente Bernardo Ferro, con le dimostrazioni della pluricampionessa Marina Milan, barlady di fama internazionale.

Sulla stessa piazza il Museo della Ceramica, che ospita la BORDIGA SUITE, dove degustare i cocktail unici realizzati dalla barlady ufficiale Margherita Bonino, e scoprire con una visita guidata, e sarà aperto sabato 7/12 in orario 16-23 e domenica 8/12 in orario 11-20.

Si potrà parcheggiare a Mondovì Piazza, ma è consigliato lasciare l’auto a Breo e godersi un suggestivo viaggio, incluso nel Gin Pass, nella funicolare storica le cui cabine per l’occasione saranno avvolte di luce blu ginepro.

Nell’area GIN & FOOD in piazza Maggiore sarà possibile degustare prodotti tipici da abbinare ai cocktail e scoprire piatti innovativi che vedranno il gin protagonista anche in cucina, presentati da grandi chef del territorio.

In esclusiva per l’evento, il due volte Michelin Star Fulvio Siccardi, noto mastro pastaio, preparerà uno straordinario raviolo ripieno di brasato al gin mantecato al burro d'alpeggio e alle bacche di ginepro. Non mancherà il migliore Hamburger Gourmet d’Italia dell’Excalibur Burger Pub di Revello, con lo chef campione italiano Daniele Barra, che proporrà specialità di carne marinata e aromatizzata con i gin di Bordiga.

Galup, il marchio simbolo dei panettoni piemontesi, sarà presente con uno stand in cui servirà i panettoni da abbinare allo zabaione al gin preparato dal maestro di pasticceria Fabio Gerlotto che, nell’area dedicata ai dolci proporrà anche altre prelibatezze come i babà al gin con la panna montata e le gelatine frizzanti al gin tonic.

L’area GIN & FOOD in Piazza Maggiore sarà aperta già da sabato a pranzo.

Mondovì sarà quindi anche la città del Natale con il “Natale da Fiaba”, incentrato sull’amata fiaba lo Schiaccianoci, con un percorso ricco di installazioni, personaggi in costume, animazioni, casette in legno a tema, e il Meraviglioso Mondo di Natale del centro commerciale di Mondovicino, che ha in programma numerose attrazioni e spettacoli dal 22 novembre al 6 gennaio.

I momenti di confronto e dibattito tra produttori, ospiti, giornalisti e influencer in cui assaporare cultura e storia intorno a un prodotto unico saranno un ulteriore momento imperdibile.

Domenica 8 dicembre alle ore 16.30, la condotta Slow Food Monregalese propone un talk con la partecipazione di Fulvio Piccinino, scrittore e docente della storia della liquoristica italiana e del bere miscelato che grazie alle ricerche d'archivio è riuscito a portare le radici produttive del gin in Italia, sovvertendo la tradizione corrente che pensava che questo prodotto avesse un'origine nord europea. Dopo aver ripercorso i fatti salienti andremo a conoscere l'attuale offerta e le nuove tendenze del gin italiano.

A dialogare con Fulvio lo chef glamour Marcello Trentini, chef travolgente ed artista eclettico, titolare di "Magorabin", stellato Michelin e ideatore del Gin DelMAgo!

A moderare l'incontro Leo Rieser, dirigente di Slow Food Piemonte e Valle D'Aosta.

In degustazione il Gin DelMago e Gin Bordiga.