Cuneo, il Teatro Sociale e la cantautrice Noemi Bottasso per "Illuminatale"

Sabato 14 dicembre alle ore 15:00 presso Piazzale della Libertà, accanto alla fontana-faro un'interessante performance di Teatro Sociale e Performance musicale del progetto “Piazza grande - vivere e far vivere lo spazio pubblico”, organizzata da ARCI Cuneo Asti, con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo .L'iniziativa è inserita nel programma dell'IllumiNatale del Comune di Cuneo, in contemporanea con i Mercati di Natale in Corso Giolitti.

IL PROGRAMMA.

Ore 15: Performance di Teatro Sociale a cura di Ipazia “Gli Intronauti”, restituzione del laboratorio svolto presso la sede del Comitato di Quartiere Cuneo Centro. Il teatro, come nuovo linguaggio comune, è nato dalla volontà di costruire nuovi modi di stare insieme in città, unendo persone con esperienze migratorie, persone vicine al mondo della salute mentale e cittadini di Cuneo Centro e altrove. Il progetto ha voluto dar voce alle necessità sociali e culturali di un territorio in trasformazione, attraverso il linguaggio universale della scena, creando uno spazio di incontro e relazione.

Ore 15:30: Performance Musicale: Noemi Bottasso – “SUMAKKAY”. La cantautrice cuneese presenterà un nuovo spettacolo interattivo e multisensoriale che coinvolgerà il pubblico. Ispirato ai rituali andini dell’Ecuador, paese adottivo della cantautrice, lo spettacolo integra la musica con la spiritualità, creando un’esperienza unica che stimola sensi e emozioni.

Nel corso dell’evento ci sarà una merenda offerta da ARCI Cuneo Asti: the caldo e pietanze marocchine preparate dalla panetteria “Pane e tulipani”. Un’occasione per vivere il momento insieme, gustando cibo e scaldandosi con la bevanda tipica del Magreb, in un’atmosfera di incontro e condivisione.