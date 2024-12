"Stradafacendo...Natale!": a Piasco più di 150 presepi sparsi per il paese

Piasco si prepara a diventare il PAESE DEI PRESEPI con la quarta edizione dell’iniziativa “Stradafacendo… Natale!”. “

Dal 14 dicembre al 12 gennaio ci saranno oltre 150 presepi sparsi per il paese : si tratta di un traguardo davvero impressionante, che supera persino i 131 allestimenti artigianali dell’edizione 2023.

Con la collaborazione di volontari, commercianti, bed and breakfast, bar, ristoranti, pub e trattorie, la comunità piaschese è pronta ad accogliere anche chi vorrà fermarsi per un intero fine settimana, offrendo una ricca gamma di esperienze in paese, dalle escursioni a piedi, ai laboratori in Biblioteca, alle visite al Birrificio, passando per le visite guidate alla cappella di Sant’Anna che conserva affreschi attribuiti a Pietro da Saluzzo e alle chiese presenti in paese.

Tutti i servizi, inclusi i pasti da asporto e in loco, potranno essere prenotati direttamente sul sito internet dedicato www.presepipiasco.it

Ma la festa non si ferma qui: sempre dal 14 dicembre al 12 gennaio, il paese sarà illuminato da oltre 100 alberelli di Natale, e la facciata della Parrocchiale diventa una tela sulla quale è proiettata l’immagine della Natività, simbolo di speranza.

Inoltre la piccola cappella della Madonnina ospita oltre una quarantina di presepi artigianali realizzati con ogni tipo di tecnica e materiale e la cappella di S.Antonio il presepe della Protezione Civile.

Quella di “Stradafacendo… Natale!” è un’intuizione del compianto ex vicesindaco e storico volontario piaschese Paolo Mattio, che dal 2021 a oggi ha fatto segnare una crescita constante del numero dei partecipanti.

Per facilitare la visita, anche quest’anno i presepi verranno numerati e raccolti in una cartina con tutte le indicazioni utili per localizzarli .

Sulla mappa saranno individuati vari percorsi differenti, che andranno dal tour del concentrico agli allestimenti più periferici. La cartina sarà disponibile nei punti strategici dei percorsi , scaricabile dal sito e con il QR Code sarà possibile scaricare anche il tracciato GPS dei percorsi direttamente dallo smartphone.

Tutto il paese quest'anno vuole dare il proprio contributo alla riuscita degli eventi natalizi che sono veramente numerosi e variegati, rivolti ad un pubblico di famiglie, di sportivi e di persone in cerca di angoli nuovi da scoprire, magari assaporando un buon piatto in uno degli esercizi oppure un panino acquistato direttamente nei negozi aderenti all'iniziativa, passeggiando tra i presepi in collina fino a raggiungere Santa Brigida, dove è allestito un presepe.

Questo il ricco calendario di iniziative a margine dell'esposizione dei presepi:

Il 14/12 dalle ore 10 alle ore 12 "DECORIAMO L'ALBERO DI NATALE" Laboratorio per bambini ed adulti presso la Biblioteca di Piasco ad ingresso gratuito.

il 20/12 dalle ore 18 alle ore 20 saggio di Danza presso la Palestra Comunale

Il 20/12 dalle ore 21 Recital di Natale dei bimbi della Scuola Materna presso la Sala Polivalente

Il 24/12 dalle ore 17 alle ore 19 Recital di Natale dei bimbi dell'oratorio presso la Sala Polivalente

Il 24/12 dalle ore 21 alle 23 Musical di Natale dei giovani dell'oratorio presso la Sala Polivalente

Il 26/12 dalle ore 14 alle ore 16 visite guidate gratuite presso la Cappella S.Anna per vedere gli affreschi di Pietro da Saluzzo.

Il 28/12 dalle ore 14 alle ore 16 visite guidate gratuite presso la Cappella S.Anna per vedere gli affreschi di Pietro da Saluzzo.

Il 29/12 ore 14,00 visita guidata alle chiese con dipinti e presepi.

Il 29/12 dalle ore 15,30 alle ore 17 "LETTURE NATALIZIE" per bimbi in Biblioteca.

Il 04/01 ore 14,00 visita guidata alle chiese con dipinti e presepi.

il 05/01 CONCERTO DI NATALE presso la Parrocchia San Giovanni Battista di Piasco.

Ci saranno anche delle visite notturne ai presepi con Vin Brulè!

Venerdì’ 3 gennaio, sabato 4 gennaio e domenica 12 gennaio visite guidate presso il Birrificio Kauss - Inizio delle visite alle ore 15.30 - SU PRENOTAZIONE > whatsapp allo 0175290442

Si scoprirà come nasce una vera birra agricola, toccando con mano le materie prime (malto d'orzo, luppolo e gli altri cereali che utilizziamo) e si potrà visitare il luppoleto a pochi metri da birrificio con una degustazione guidata, per scoprire colori e aromi delle diverse birre!

Un ringraziamento speciale al main sponsor degli eventi ditta GT CRANES GRUNIVERPAL SRL, alla ditta G.L. Sas di Garnero Livio & C. , ai numerosi volontari e volontarie per l'enorme lavoro svolto, alla Proloco, e a tutti i piaschesi che hanno contribuito a realizzare questo ricco calendario di eventi.